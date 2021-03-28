Bloomberg спрогнозировал увеличение цены биткоина до $400 тыс. в 2021 году
За биткоин в 2021 году могут предложить до 400 тысяч долларов, написал 26 марта старший стратег по сырьевым товарам «Bloomberg Intelligence» Майк Макглоун на своей странице в Twitter. По его словам, из-за стабильного постепенного повышения цены за биткоин он может стать безрисковым активом.В источнике
С чего всё началось
Аналитик опубликовал твит
, в котором сравнил текущее положение на рынке с ситуацией в 2013 и 2017 годах, когда курс самой популярной криптовалюты достигал пиков.
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