Экономика
Piter.tvBloomberg: спрос на наличные в РФ увеличивался после обращений Путина
В воскресенье, 19 апреля, журналисты агентства Bloomberg обратили внимание на то, что в России с начала марта банки выдали около 1 триллиона рублей наличных денег. Данные с начала месяца, приведенные со ссылкой на ЦБ РФ, превышают весь объем спроса на наличные в России за 2019-й год.
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Футбол
Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»
Российская газета 10:49
Футбол
Малком: «В „Зените“ тренируюсь больше, чем в „Барселоне“»
В «Зените» тренируюсь больше, чем в «Барселоне».
Спорт-Экспресс 11:40
Наука
Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса
Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.
РИА Новости 06:59
Общество
В Минздраве заявили о «полувоенном сценарии» борьбы с коронавирусом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в эфире телеканала "Россия 24", что фактически все, что сегодня происходит в сфере борьбы с пандемией коронавируса в РФ, происходит по полувоенному сценарию.
Московский Комсомолец 10:35
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
Верховный суд протестирует проведение заседаний в онлайн-режиме
«Развитие дистанционного участия должно способствовать уменьшению рисков распространения инфекции», - поясняют в пресс-службе Верховного суда решение выйти в онлайн.
Эхо Москвы 11:22
Космос
Надеемся на лучшее. Эксперты рассказали, что сулит новолуние 2020
ГТРК Южный Урал 11:21
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусе
Московские следователи возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:03
Общество
Камеры в Москве за выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции
Камеры видеонаблюдения в Москве за минувшие выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции.
Российская газета 11:51
Хоккей
Григоренко подписал контракт с «Коламбусом»
Спорт-Экспресс 09:58
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 18 апреля в 19:58
Происшествия
В Уфе отменен первый российский штраф за нарушение самоизоляции
Мировой судья признала гражданина нарушившим указ главы Башкирии от 31 марта, которым вводился режим так называемой всеобщей самоизоляции, поскольку тот находился «в общественном месте без справки от работодателя».
Коммерсантъ 07:30
Футбол
К борьбе за Азмуна подключатся «Арсенал» и «Эвертон»
Как стало известно источнику, Азмун может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге, где им заинтересовались лондонский «Арсенал» и «Эвертон».
Нева Спорт 10:51
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Российская газета 08:21
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Гаджеты
В России стартовали продажи нового Nokia 5310
The GEEK 06:27
Здоровье
В Уфе главврач РКБ имени Куватова уходит на самоизоляцию
С 21 апреля у сотрудников медучреждения начинается двухнедельный период самоизоляции.
Башинформ 07:58
Игры
Microsoft представила лимитированную Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077
После слухов, утечек и тизеров Microsoft наконец представила новую лимитированную Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077.
Игромания.ру 18 апреля в 02:52
Общество
Безработные ямальцы получат максимальное пособие
Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал 10:01
Происшествия
Жителя Черкесска заподозрили в убийстве женщины с двумя детьми
Следователи заподозрили жителя Черкесска в убийстве женщины и двоих детей в Карачаево-Черкессии, сообщает Следственный комитет РФ.
РИА Новости 11:36
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Общество
Домашние животные могут заразиться коронавирусом от хозяина
Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков заявил, что риск заражения кошек и собак в результате тесного контакта с инфицированными людьми существует.
Газета.Ru 10:54
Общество
Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса
Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
Общество
С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска
С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска Фото из архива Myslo. С этого дня платформа будет в рабочем состоянии.
MySLO.ru 09:22
Культура
Умер писатель Александр Кабаков
Радио Культура вчера в 05:34