Экономика

Piter.tvPiter.tvBloomberg: спрос на наличные в РФ увеличивался после обращений Путина

В воскресенье, 19 апреля, журналисты агентства Bloomberg обратили внимание на то, что в России с начала марта банки выдали около 1 триллиона рублей наличных денег. Данные с начала месяца, приведенные со ссылкой на ЦБ РФ, превышают весь объем спроса на наличные в России за 2019-й год.
Читать в источнике
Комментировать743

Подробнее о событии

«Народ побежал снимать наличку». Почему люди забрали ₽1 трлн из банков

РБК08:45

В США связали увеличение количества наличных у россиян с обращениями Путина

Lenta.ruвчера в 07:20

Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

ТАССвчера в 15:59

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

РИА Новостивчера в 14:26

Bloomberg: спрос на наличные в России увеличивался после обращений Путина

Коммерсантъвчера в 11:27

С начала марта в России банки выдали около триллиона рублей наличных — это больше чем за весь 2019 год

Эхо Москвы02:04

Bloomberg: россияне сняли с карточек триллион рублей после обращения Путина по коронавирусу

URA.Ruвчера в 06:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:08, Ашберн
Энергетика

Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
699
Происшествия

СК завел дело на мужчин, избивших фельдшера скорой помощи

Двоим мужчинам, избившим медиков бригады скорой помощи, которые приехали взять анализы на коронавирус у жителей Кирово-Чепецка, грозит до двух лет лишения свободы - их делом занялся Следственный комитет.
Газета.Ru 08:10
20
Экономика

Губернатор Красноярского края представил антикризисный план

Губернатор Александр Усс представил краевой антикризисный план.
7 канал Красноярск 08:54
11
Общество

В Свердловской области ограничат продажу алкоголя

Российская газета 08:21
143
Биатлон

СБР утвердил старших тренеров сборной России по биатлону

Москва, 20 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Старшими тренерами сборных России по биатлону стали Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.
REGNUM 08:18
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
4,1K
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
779
Общество

Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса

Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Lenta.ru 08:53
80
Политика

Немецкий министр призвал Китай прояснить возникновение коронавируса

Китай должен проявить полную открытость в вопросе возникновения коронавируса, заявил министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер.
Известия вчера в 17:47
75
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
639
Здоровье

Число заразившихся в больнице № 1 увеличилось до 91

По предварительной информации, подтвержден 91 случай инфицирования. Среди зараженных 16 работников больницы, 75 пациентов.
Екатеринбург Онлайн 09:58
Футбол

Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

В Новой Москве на 23-м году жизни умер воспитанник "Локомотива" Иннокентий Самохвалов, выступавший за фарм-клуб "Казанка", сообщили в московском футбольном клубе.
РИА Новости 10:26
Политика

Академик назвал Путину срок минимизации последствий от коронавируса

Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обастановке назвал срок, который необходим для минимизации последствий от распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 08:42
4
Общество

В Москве McDonald’s могут оштрафовать за нарушение карантинных мер

В Москве за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности к административной ответственности хотят привлечь компании McDonald’s и City Restaurants (управляет ресторанами KFC).
Известия 08:44
7
Авто

Стартовало производство доступных версий Kia Seltos

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство базовых версий кроссовера KIA Seltos для российского рынка.
Автоновости дня 08:59
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
1
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
11
Культура

Джереми Кларксон не приедет в Россию из-за коронавируса

Как с сожалением ответил ведущий, съемки новой серии в нашей стране были отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
SpeedMe 08:59
Здоровье

В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса

"По состоянию на 18 апреля 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 164 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 15 диагнозов)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 18 апреля в 07:19
5
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,9K
Армия и оружие

Минобороны Белоруссии оценило возможность проведения парада 9 мая

РИА Новости 09:19
78
Общество

В России расширили перечень товаров первой необходимости

Напомним, перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден правительством РФ 28 марта в связи с распространением коронавируса.
Пенза-Пресс 08:28
1
Общество

Меркель оценила ситуацию с распространением коронавируса в Германии

Как сообщает ToDay News Ufa, Германия все еще находится в начале эпидемии коронавируса.
ToDay News Ufa 10:32
1
Футбол

Экс-президент «Барселоны»: «В тюрьме мне дали презервативы и вазелин»

Бывший президент «Барселоны» Сандро Розель рассказал о времени, которое провел в тюрьме.В первый день мне дали четыре презерватива и четыре пакетика вазелина.
Soccer.ru 10:26
Здоровье

В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
229
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,9K
Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
2,2K
Политика

Путин: Россия заключила контракт с США на поставку деталей для ИВЛ

Москва, 20 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
REGNUM 10:23
81
Шоу-бизнес

Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова осталась без денег

Певица Татьяна Буланова призналась, что у нее закончились деньги. В последнее время поклонники переживают за звезду.
Газета Metro 08:01
95
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
856
Как работают Яндекс.Новости?
Главное