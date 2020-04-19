Экономика
Piter.tvBloomberg: спрос на наличные в РФ увеличивался после обращений Путина
В воскресенье, 19 апреля, журналисты агентства Bloomberg обратили внимание на то, что в России с начала марта банки выдали около 1 триллиона рублей наличных денег. Данные с начала месяца, приведенные со ссылкой на ЦБ РФ, превышают весь объем спроса на наличные в России за 2019-й год.
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Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Происшествия
СК завел дело на мужчин, избивших фельдшера скорой помощи
Двоим мужчинам, избившим медиков бригады скорой помощи, которые приехали взять анализы на коронавирус у жителей Кирово-Чепецка, грозит до двух лет лишения свободы - их делом занялся Следственный комитет.
Газета.Ru 08:10
Экономика
Губернатор Красноярского края представил антикризисный план
Губернатор Александр Усс представил краевой антикризисный план.
7 канал Красноярск 08:54
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Российская газета 08:21
Биатлон
СБР утвердил старших тренеров сборной России по биатлону
Москва, 20 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Старшими тренерами сборных России по биатлону стали Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.
REGNUM 08:18
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса
Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Lenta.ru 08:53
Политика
Немецкий министр призвал Китай прояснить возникновение коронавируса
Китай должен проявить полную открытость в вопросе возникновения коронавируса, заявил министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер.
Известия вчера в 17:47
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Здоровье
Число заразившихся в больнице № 1 увеличилось до 91
По предварительной информации, подтвержден 91 случай инфицирования. Среди зараженных 16 работников больницы, 75 пациентов.
Екатеринбург Онлайн 09:58
Футбол
Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
В Новой Москве на 23-м году жизни умер воспитанник "Локомотива" Иннокентий Самохвалов, выступавший за фарм-клуб "Казанка", сообщили в московском футбольном клубе.
РИА Новости 10:26
Политика
Академик назвал Путину срок минимизации последствий от коронавируса
Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обастановке назвал срок, который необходим для минимизации последствий от распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 08:42
Общество
В Москве McDonald’s могут оштрафовать за нарушение карантинных мер
В Москве за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности к административной ответственности хотят привлечь компании McDonald’s и City Restaurants (управляет ресторанами KFC).
Известия 08:44
Авто
Стартовало производство доступных версий Kia Seltos
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство базовых версий кроссовера KIA Seltos для российского рынка.
Автоновости дня 08:59
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Культура
Джереми Кларксон не приедет в Россию из-за коронавируса
Как с сожалением ответил ведущий, съемки новой серии в нашей стране были отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
SpeedMe 08:59
Здоровье
В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса
"По состоянию на 18 апреля 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 164 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 15 диагнозов)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 18 апреля в 07:19
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
В России расширили перечень товаров первой необходимости
Напомним, перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден правительством РФ 28 марта в связи с распространением коронавируса.
Пенза-Пресс 08:28
Общество
Меркель оценила ситуацию с распространением коронавируса в Германии
Как сообщает ToDay News Ufa, Германия все еще находится в начале эпидемии коронавируса.
ToDay News Ufa 10:32
Футбол
Экс-президент «Барселоны»: «В тюрьме мне дали презервативы и вазелин»
Бывший президент «Барселоны» Сандро Розель рассказал о времени, которое провел в тюрьме.В первый день мне дали четыре презерватива и четыре пакетика вазелина.
Soccer.ru 10:26
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Политика
Путин: Россия заключила контракт с США на поставку деталей для ИВЛ
Москва, 20 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
REGNUM 10:23
Шоу-бизнес
Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова осталась без денег
Певица Татьяна Буланова призналась, что у нее закончились деньги. В последнее время поклонники переживают за звезду.
Газета Metro 08:01
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05