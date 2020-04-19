Экономика

ТАССТАССРоссийские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

Банкоматы и банковские отделения в РФ с начала марта выдали наличные на сумму более 1 трлн рублей. Об этом в воскресенье со ссылкой на данные Банка России сообщило агентство Bloomberg. По его данным, в марте отделения и банкоматы выдали наличными 700,9 млрд рублей.
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«Народ побежал снимать наличку». Почему люди забрали ₽1 трлн из банков

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С начала марта в России банки выдали около триллиона рублей наличных — это больше чем за весь 2019 год

Эхо Москвы02:04
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Во Владикавказе задержаны первые участники акции протеста

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Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

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Трамп назвал ситуацию с обвалом цен на нефть краткосрочной

Президент США Дональд Трамп заявил, что падение фьючерсов на нефть до отрицательных значений будет краткосрочным.
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В Хабаровске подтвердили коронавирус у 215-ти человек

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REGNUM 09:35
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Совет Серии А принял решение доиграть сезон

Заседание Совета Лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило своё намерение доиграть сезон-2019 / 2020, если правительство даст своё разрешение сделать это в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.
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Тимати ответил на вызов Ивлеевой

Ранее Тимати ответил на дерзкий вызов Ивлеевой также дерзко.
RuNews24.ru вчера в 11:39
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Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
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Футбол

Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

22-летний футболист клуба «Казанка», воспитанник школы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался.
Известия 13:40
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Общество

Роспотребнадзор установил допустимое число работников в помещении

Роспотребнадзор установил рекомендуемое число работников в помещении в зависимости от площади.
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Политика

Путин призвал изучить лучшие практики регионов по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин потребовал внедрять эффективные практики российских регионов по борьбе с коронавирусом по всей стране.
Известия 08:03
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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
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Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году

Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
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Общество

Средний возраст больных коронавирусом в России назвала Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила средний возраст пациентов, болеющих коронавирусом. Среди женщин эта цифра составляет около 47 лет.
Live24 10:11
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Джикия рассказал о «фальшивых» друзьях

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что старается оградить себя от знакомых, которые пытаются сблизиться с ним из-за меркантильных целей.
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Facebook прокомментировал падение фьючерсов на нефть.
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Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
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Энергетика

Мосбиржа сократит торги апрельским фьючерсом WTI из-за падения цен

Московская биржа приостановит торги ближайшим фьючерсом на нефть WTI в дневную торговую сессию 21 апреля на половину торгового дня, говорится в ее сообщении.
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Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
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Космос

Эйнштейн не врал: в космосе обнаружена «танцующая» звёзда

Машины и Механизмы 18 апреля в 14:08
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
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Общество

Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам

Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса.
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В Амурской области выявлено еще три случая коронавируса

На 18 апреля в Амурской области выявлено три новых лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции COVID-2019.
Амур.инфо 18 апреля в 03:54
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Энергетика

Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.
RT на русском 14:54
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Общество

Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову

ТАСС 10:09
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Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
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В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

В Таиланде полиция обнаружила российских туристов, живущих в пещере, сообщает Chiang Rai Times.
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Beeline сменил идентификатор сети ради рекламы своего сервиса BeeFree

Идентификатор сети «Вымпелкома» изменился с Beeline на #beefree, пишут «Ведомости» со ссылкой на абонентов компании.
Давыдов.Индекс 12:03
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