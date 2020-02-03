Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это произошло на фоне вспышки нового коронавируса. Китай является крупнейшим импортером нефти, он потребляет около 14 млн баррелей в день.
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Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса снизился на 20%

Эхо Москвы06:31

Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса обвалился на 20%

РБК05:45

Спрос на нефть в Китае упал на 20% на фоне распространения коронавируса

Интерфакс02:40

На 20% упал спрос на нефть в Китае — Bloomberg

Красная весна03:10

В Китае на фоне вспышки коронавируса спрос на нефть упал на 20%

REGNUM02:53

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Коммерсантъ03:42

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за распространения коронавируса

ТАСС02:12
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 22:37, Ашберн
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В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
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