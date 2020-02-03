Энергетика
КоммерсантъBloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса
Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это произошло на фоне вспышки нового коронавируса. Китай является крупнейшим импортером нефти, он потребляет около 14 млн баррелей в день.
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Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Шоу-бизнес
Любовь Успенская может подать в суд на НТВ из-за передачи с дочерью
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что к ранее высказанным в адрес матери обвинениям ее принудили сотрудники телеканала НТВ, пишет "СтарХит".
Космос
Американский зонд выдержал рекордное сближение с Солнцем
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Технологии
В России планируют создать новую систему экстренного реагирования
На территории России планируется создание новой системы экстренного реагирования.
Музыка
Ариана Гранде установила рекорд прослушиваний на Spotify
Политика
Россия ограничила въезд иностранцев из Китая
Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Происшествия
Директор «Карандин-Арены» пойдет под суд за травмы ребенка на трибуне
Ребенок в Барнауле упал с трибун хоккейной арены и получил сильные травмы Инцидент произошел в "Карандин-Арене" Руководитель своей вины не признал.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Политика
Украина анонсировала новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Гаджеты
NVIDIA выпустила драйвер под новый сезон Apex Legends и «Историю Сэма»
Загрузить драйвер можно на официальном сайте разработчика или через приложение GeForce Experience во вкладке «Драйверы».
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $55
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 2,8% - до $54,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 мск.
Культура
Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале
Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Общество
Мишустин поручил перенести инвестфорум в Сочи из-за коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил перенести Российский инвестиционный форум в Сочи, который планировался на 12-14 февраля.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Армия и оружие
Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе
Удары нанесены в ответ на артиллерийский обстрел со стороны сирийских военных в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего погибли турецкие военнослужащие, передает турецкое агентство «Анадолу».
Технологии
Беспроводную зарядку для смартфона создают в России
Российские разработчики создали уникальную беспроводную зарядку для смартфона.
Шоу-бизнес
Мила Йовович показала новорожденную дочь
Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.
Кино
Представлен новый трейлер фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом
Компания Paramount Pictures представила новый трейлер фильма «Топ Ган: Мэверик», главную роль в котором сыграл голливудский актер Том Круз.
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro начнут продавать в России
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Общество
В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса
Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Общество
Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
Происшествия
В Гонконге зафиксировали первую смерть от нового коронавируса
В специальном административном районе Китая — Гонконге — скончался пациент, заразившийся коронавирусом, сообщает телеканал TVB со ссылкой на администрацию больницы, где проходил лечение больной.
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.