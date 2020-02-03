Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это произошло на фоне вспышки нового коронавируса. Китай является крупнейшим импортером нефти, он потребляет около 14 млн баррелей в день.

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

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