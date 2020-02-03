Энергетика
КоммерсантъBloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса
Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это произошло на фоне вспышки нового коронавируса. Китай является крупнейшим импортером нефти, он потребляет около 14 млн баррелей в день.
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Политика
Россия ограничила въезд иностранцев из Китая
Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках
Происшествия
Двое погибли при стрельбе в университетском общежитии в Техасе
Происшествия
Самолет повредил шасси при посадке в аэропорту Томска
Самолет авиакомпании «Руслайн» повредил шасси при посадке в аэропорту Томска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Общество
Скарлетт Йоханссон появилась на премии BAFTA в оригинальном платье от Versace
Оригинальный образ Скарлетт Йоханссон приковал внимание гостей и зрителей 73-й ежегодной премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств (BAFTA).
Энергетика
Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти
Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.
Энергетика
Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
Гаджеты
Realme на выставке MWC 2020 представит свой первый телевизор
Realme официально была зарегистрирована 6 мая 2018 года, при этом она уже смогла завоевать индийский рынок, и активно сейчас себя рекламирует в России.
Политика
В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака
Назначение нового премьер-министра Ирака является важным шагом на пути преодоления сложившейся политической ситуации в стране, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
Футбол
Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Экономика
Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год
Росстат представил первую оценку ВВП России за 2019 год. За указанный период он увеличился на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей.
Культура
The Spectator (Великобритания): Сталин в Йельском университете (The Spectator)
Йельский университет трудится денно и нощно, чтобы доказать, что он — на верной стороне истории. «Сомнительные» колледжи переименовали.
Общество
МВД предложило новые комбинации для кода регионов на номерах
В России могут начать выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начитаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, выяснил "Ъ".
Авто
Объявлены официальные цены и комплектации кроссовера Kia Seltos
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Культура
Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале
Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Армия и оружие
Инспекторы из Италии посетят авиаполк в Тверской области
Итальянская делегация посетит 790 истребительный авиаполк Западного военного округа, который дислоцируется в Тверской области.
Общество
Российский инвестиционный форум перенесут из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил перенести из-за коронавируса Российский инвестиционный форум, запланированный в феврале в Сочи.
Авто
Британия к 2035 году запретит продажи даже гибридных автомобилей
«Демонстрируя безотлагательные действия Великобритании по сокращению выбросов, правительство планирует положить конец продаже новых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году, а также впервые включить гибридные», - цитирует ТАСС текст документа.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix
38-летняя Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix, сообщает The Post. Вести шоу будет ее подруга, дизайнер Джессика Малруни.
Общество
Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца
В Крыму Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца.
Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Наука
Ученые из МГУ научились бороться со злокачественными раковыми клетками
В рамках работы ученые проанализировали более 150 литературных источников, содержащих информацию о Mcl-1, включая данные, полученные ранее в лаборатории МГУ.
Общество
В России могут ввести запрет на вывоз медицинских масок из страны
Минпоромторг предлагает ввести временный запрет на вывоз медицинских масок из России.
Здоровье
В России внесут поправки в Конституцию и запретят снюс
В России будут внесены поправки в Конституцию, также планируется введение запрета на снюс.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
В Тамбовском управлении ФСБ подтвердили, что в Сирии погиб боец центра специального назначения ведомства лейтенант Всеволод Трофимов.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о поставках ПВО С-500 в российскую армию
В сентябре 2019 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство российской зенитной ракетной системы (ЗРС) нового поколения С-500 «Прометей» начнётся во второй половине 2020 года.
Космос
В Байконуре вывезли ракету «Союз» для запуска спутников OneWeb
Ракета-носитель "Союз-2.1б" для запуска 34 британских спутников связи OneWeb, намеченного в ночь на 7 февраля, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
Шоу-бизнес
Мать Тимати объяснила, почему «не считает Решетову членом семьи»
Мать рэпера Тимоти ответила на подозрения поклонников о том, что она недовольна новой пассией сына Анастасией Решетовой.