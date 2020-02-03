Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это произошло на фоне вспышки нового коронавируса. Китай является крупнейшим импортером нефти, он потребляет около 14 млн баррелей в день.
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В Китае на фоне вспышки коронавируса спрос на нефть упал на 20%

REGNUM02:53

Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса обвалился на 20%

РБК05:45

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Коммерсантъ03:42

На 20% упал спрос на нефть в Китае — Bloomberg

Красная весна03:10

Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса снизился на 20%

Эхо Москвы06:31

Спрос на нефть в Китае упал на 20% на фоне распространения коронавируса

Интерфакс02:40

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за распространения коронавируса

ТАСС02:12
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:02, Ашберн
Политика

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости 16:26
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Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках

ИА InterMedia 03:45
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Двое погибли при стрельбе в университетском общежитии в Техасе

RT на русском 16:33
Происшествия

Самолет повредил шасси при посадке в аэропорту Томска

Самолет авиакомпании «Руслайн» повредил шасси при посадке в аэропорту Томска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
РБК вчера в 21:55
Общество

Скарлетт Йоханссон появилась на премии BAFTA в оригинальном платье от Versace

Оригинальный образ Скарлетт Йоханссон приковал внимание гостей и зрителей 73-й ежегодной премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств (BAFTA).
Пятый канал вчера в 22:46
Энергетика

Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти

Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.
Газета.Ru 16:25
Энергетика

Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
РБК 13:22
Гаджеты

Realme на выставке MWC 2020 представит свой первый телевизор

Realme официально была зарегистрирована 6 мая 2018 года, при этом она уже смогла завоевать индийский рынок, и активно сейчас себя рекламирует в России.
Astera 16:25
Политика

В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака

Назначение нового премьер-министра Ирака является важным шагом на пути преодоления сложившейся политической ситуации в стране, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
РИА Новости 16:25
Футбол

Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»

Газета.Ru 11:41
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 10:40
Экономика

Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Росстат представил первую оценку ВВП России за 2019 год. За указанный период он увеличился на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей.
RT на русском 09:36
Культура

The Spectator (Великобритания): Сталин в Йельском университете (The Spectator)

Йельский университет трудится денно и нощно, чтобы доказать, что он — на верной стороне истории. «Сомнительные» колледжи переименовали.
ИноСМИ 17:08
Общество

МВД предложило новые комбинации для кода регионов на номерах

В России могут начать выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начитаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 03:00
Авто

Объявлены официальные цены и комплектации кроссовера Kia Seltos

Автоновости дня 09:24
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Культура

Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале

Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:39
Армия и оружие

Инспекторы из Италии посетят авиаполк в Тверской области

Итальянская делегация посетит 790 истребительный авиаполк Западного военного округа, который дислоцируется в Тверской области.
АиФ Тверь 02:18
Общество

Российский инвестиционный форум перенесут из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил перенести из-за коронавируса Российский инвестиционный форум, запланированный в феврале в Сочи.
Lenta.ru 16:21
Авто

Британия к 2035 году запретит продажи даже гибридных автомобилей

«Демонстрируя безотлагательные действия Великобритании по сокращению выбросов, правительство планирует положить конец продаже новых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году, а также впервые включить гибридные», - цитирует ТАСС текст документа.
Ридус 17:36
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix

38-летняя Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix, сообщает The Post. Вести шоу будет ее подруга, дизайнер Джессика Малруни.
MOS.news 01 февраля в 20:29
Общество

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

В Крыму Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца.
REGNUM 09:55
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости вчера в 21:35
Наука

Ученые из МГУ научились бороться со злокачественными раковыми клетками

В рамках работы ученые проанализировали более 150 литературных источников, содержащих информацию о Mcl-1, включая данные, полученные ранее в лаборатории МГУ.
Портал Поиск 04:57
Общество

В России могут ввести запрет на вывоз медицинских масок из страны

Минпоромторг предлагает ввести временный запрет на вывоз медицинских масок из России.
URA.Ru 17:31
Здоровье

В России внесут поправки в Конституцию и запретят снюс

В России будут внесены поправки в Конституцию, также планируется введение запрета на снюс.
Актуальные Новости 03:02
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

В Тамбовском управлении ФСБ подтвердили, что в Сирии погиб боец центра специального назначения ведомства лейтенант Всеволод Трофимов.
Газета.Ru 11:34
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о поставках ПВО С-500 в российскую армию

В сентябре 2019 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство российской зенитной ракетной системы (ЗРС) нового поколения С-500 «Прометей» начнётся во второй половине 2020 года.
RT на русском 01:52
Космос

В Байконуре вывезли ракету «Союз» для запуска спутников OneWeb

Ракета-носитель "Союз-2.1б" для запуска 34 британских спутников связи OneWeb, намеченного в ночь на 7 февраля, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
РИА Новости 00:39
Шоу-бизнес

Мать Тимати объяснила, почему «не считает Решетову членом семьи»

Мать рэпера Тимоти ответила на подозрения поклонников о том, что она недовольна новой пассией сына Анастасией Решетовой.
Московский Комсомолец 10:31
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