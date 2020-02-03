Энергетика
КоммерсантъBloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса
Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это произошло на фоне вспышки нового коронавируса. Китай является крупнейшим импортером нефти, он потребляет около 14 млн баррелей в день.
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Происшествия
На Сахалине соцработник похищал деньги у инвалидов и пенсионеров
Следователи в Сахалинской области возбудили уголовное дело в отношении работника центра медико-социальной реабилитации "Чайка" за хищения денежных средств у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны, сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414
Общество
Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статьей нового КоАП
В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Гаджеты
Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления
Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
Политика
Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Общество
Минздрав поддержал запрет на курение в коммунальных квартирах
Минздрав России поддержал инициативу депутатов о запрете курения в общих помещениях коммунальных квартир, таких как кухни, коридоры и санузлы.
Политика
Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и «Би-би-си»
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала письмо одного из читателей газеты The Telegraph, в котором он выразил недовольство тем, как телеканал "Би-би-си" освещал ситуацию с Brexit.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Политика
В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все еще есть действующее приглашение посетить Крым, благодаря чему он может лучше изучить вопрос, связанный с правами крымских татар, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Наука
Эпидемиолог исключил возможность искусственного создания коронавируса
Появление в Китае нового типа коронавируса породило множество теорий о его происхождении, однако нет никаких доказательств его искусственного происхождения, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.
Наука
В видеоролике NASA показано, как бы выглядела Земля без океанов
Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Здоровье
16 школ и 16 детсадов закрыли в Иркутской области из-за ОРВИ и гриппа
Областное управление Роспотребнадзора сообщает, что за прошлую неделю в больницы обратились почти 20 тысяч человек с подозрениями на ОРВИ.
Гаджеты
AMD Ryzen и Ryzen Threadripper заметно подешевели
Что касается высокопроизводительных Ryzen Threadripper, то они подешевели не очень сильно.
Гаджеты
МегаФон раздаёт два смартфона Xiaomi по цене одного
Сегодня компания МегаФон запустила акцию — при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro можно получить в подарок Xiaomi Redmi 7A.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Экономика
Водоузел №5 в Якутске планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году
На юге Якутска построят водоузел №5 для обеспечения водоснабжением застраивающихся кварталов. Объект планируют ввести в 2022 году.
Футбол
Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС
Родители воспитанников школы владивостокского «Луча» обратились к президенту России Владимиру Путину и Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой о создании академии клуба.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Космос
Робот соберёт космический аппарат прямо на орбите
Общество
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Финансы
«Интерфакс» узнал о новом прогнозе Минэкономразвития курса рубля
По информации источника «Интерфакса», знакомого с материалами к новой редакции макропрогноза, по итогам I квартала ведомство ожидает средний курс доллара на уровне 62,1 руб. (в январе – 61,7 руб).
Культура
Шнуров высмеял Прилепина и Охлобыстина за создание партии
Экономика
Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса
После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.