Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это произошло на фоне вспышки нового коронавируса. Китай является крупнейшим импортером нефти, он потребляет около 14 млн баррелей в день.
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Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса снизился на 20%

Эхо Москвы06:31

Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса обвалился на 20%

РБК05:45

В Китае на фоне вспышки коронавируса спрос на нефть упал на 20%

REGNUM02:53

На 20% упал спрос на нефть в Китае — Bloomberg

Красная весна03:10

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Коммерсантъ03:42

Спрос на нефть в Китае упал на 20% на фоне распространения коронавируса

Интерфакс02:40

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за распространения коронавируса

ТАСС02:12
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
Происшествия

На Сахалине соцработник похищал деньги у инвалидов и пенсионеров

Следователи в Сахалинской области возбудили уголовное дело в отношении работника центра медико-социальной реабилитации "Чайка" за хищения денежных средств у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны, сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.
ТАСС 19:15
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414

RT на русском 17:42
Общество

Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статьей нового КоАП

В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Известия 19:15
Гаджеты

Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления

Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
Парламентская газета 12:46
Политика

Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Газета.Ru 10:39
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости 14:20
Общество

Минздрав поддержал запрет на курение в коммунальных квартирах

Минздрав России поддержал инициативу депутатов о запрете курения в общих помещениях коммунальных квартир, таких как кухни, коридоры и санузлы.
Газета.Ru 19:02
Политика

Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и «Би-би-си»

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала письмо одного из читателей газеты The Telegraph, в котором он выразил недовольство тем, как телеканал "Би-би-си" освещал ситуацию с Brexit.
РИА Новости 09:43
Общество

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

REGNUM 09:55
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт 05:31
Политика

В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все еще есть действующее приглашение посетить Крым, благодаря чему он может лучше изучить вопрос, связанный с правами крымских татар, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:59
Общество

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Lenta.ru 11:07
Наука

Эпидемиолог исключил возможность искусственного создания коронавируса

Появление в Китае нового типа коронавируса породило множество теорий о его происхождении, однако нет никаких доказательств его искусственного происхождения, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.
РИА Новости 19:07
Наука

В видеоролике NASA показано, как бы выглядела Земля без океанов

Южный Федеральный 12:06
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Газета.Ru 11:34
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости вчера в 21:35
Здоровье

16 школ и 16 детсадов закрыли в Иркутской области из-за ОРВИ и гриппа

Областное управление Роспотребнадзора сообщает, что за прошлую неделю в больницы обратились почти 20 тысяч человек с подозрениями на ОРВИ.
Вести Иркутск 04:12
Гаджеты

AMD Ryzen и Ryzen Threadripper заметно подешевели

Что касается высокопроизводительных Ryzen Threadripper, то они подешевели не очень сильно.
Astera 15:58
Гаджеты

МегаФон раздаёт два смартфона Xiaomi по цене одного

Сегодня компания МегаФон запустила акцию — при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro можно получить в подарок Xiaomi Redmi 7A.
Ferra 11:12
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru 10:28
Экономика

Водоузел №5 в Якутске планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году

На юге Якутска построят водоузел №5 для обеспечения водоснабжением застраивающихся кварталов. Объект планируют ввести в 2022 году.
Якутия 24 07:12
Происшествия

Арестованного боксера Кушиташвили исключили из сборной России

Известия 10:01
Футбол

Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС

Родители воспитанников школы владивостокского «Луча» обратились к президенту России Владимиру Путину и Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой о создании академии клуба.
RT на русском 08:57
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Космос

Робот соберёт космический аппарат прямо на орбите

Вести.Ru 03:45
Общество

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru вчера в 05:57
Финансы

«Интерфакс» узнал о новом прогнозе Минэкономразвития курса рубля

По информации источника «Интерфакса», знакомого с материалами к новой редакции макропрогноза, по итогам I квартала ведомство ожидает средний курс доллара на уровне 62,1 руб. (в январе – 61,7 руб).
Ведомости 08:13
Культура

Шнуров высмеял Прилепина и Охлобыстина за создание партии

News.ru вчера в 07:20
Экономика

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
Газета.Ru вчера в 20:58
Политика

Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками

Газета.Ru 02:55
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