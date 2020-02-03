Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это произошло на фоне вспышки нового коронавируса. Китай является крупнейшим импортером нефти, он потребляет около 14 млн баррелей в день.
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Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса снизился на 20%

Эхо Москвы06:31

Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса обвалился на 20%

РБК05:45

Спрос на нефть в Китае упал на 20% на фоне распространения коронавируса

Интерфакс02:40

На 20% упал спрос на нефть в Китае — Bloomberg

Красная весна03:10

В Китае на фоне вспышки коронавируса спрос на нефть упал на 20%

REGNUM02:53

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Коммерсантъ03:42

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за распространения коронавируса

ТАСС02:12
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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:02
Авто

Kia объявила цены и комплектации кроссовера Seltos

Компания Kia начнет российские продажи нового компактного кроссовера Seltos в марте нынешнего года.
AutoNews 09:42
Политика

Пушилин рассказал о проверках в ДНР граждан с украинскими паспортами

На территории Донецкой народной республики (ДНР) проходили дополнительные проверки местных жителей с украинскими паспортами, а также номерами машин.
Московский Комсомолец 05:36
Общество

В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»

В Крыму на два месяца арестован директор местного сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.
Газета.Ru 10:40
Космос

Физики: Жизнь могла быть перенесена с древней Земли в другие планетные системы

Пара физиков из Гарвардского университета, США, предложила новый сценарий распространения жизни во Вселенной.
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Армия и оружие

Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
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Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru 06:21
Экономика

Подсчитан рост российского ВВП в 2019 году

Согласно прогнозу Минэкономразвития России рост ВВП по итогам 2019 года должен был составить 1,3 процента.
Lenta.ru 10:28
Гаджеты

Смартфоны BlackBerry исчезнут из продажи

С 2016 года бренд BlackBerry принадлежал компании TCL Communications, которая имела права на выпуск и продажу устройств.
РИА Новости 11:47
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 09:44
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Здоровье

Британец рассказал, как самостоятельно вылечился от коронавируса

Учитель английского языка из Уэльса Конор Рид рассказал, что стал одной из первых жертв коронавируса в китайском городе Ухане.
Народные новости 06:48
Наука

Объявлены лауреаты премии президента РФ в области науки

РЕН ТВ 11:02
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Google Maps принял тележку со смартфонами за автомобильную пробку

N+1 07:43
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Наука

Отказ от курения помогает снизить риск рака легких

Оказалось, что отказ от курения способствует росту здоровых клеток и может устранить мутации, которые приводят к раку легких.
Волгоградская правда 01 февраля в 02:48
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС 09:55
Происшествия

СК возбудил дело против убившего педофила уфимца

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Уфы, который до смерти избил 54-летнего педофила.
Газета.Ru 11:45
Экономика

Рублю предсказали непрерывное падение

Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
Lenta.ru 04:30
Политика

Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Газета.Ru 10:39
Происшествия

Самолет Air Canada готовится экстренно сесть в Мадриде

Самолет Boeing 767 авиакомпании Air Canada, вылетевший из Мадрида в Торонто, возвращается в аэропорт вылета для экстренной посадки.
BFM.ru 11:13
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»

Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Piter.tv 01 февраля в 04:16
Гаджеты

Новейшие чипы AMD заметно подешевели

Ранее в сети сообщали о значительном сокращении стоимости актуальных процессоров AMD.
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Политика

Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве фразой «Слава Украине»

Комсомольская правда 07:30
Общество

Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову

В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Коммерсантъ 10:43
Общество

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Ведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева ответила президенту России Владимиру Путину, назвавшему моральными уродами тех, кто критикует выплаты материнского капитала.
Lenta.ru 11:07
Общество

Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Китая

Все организованные российские туристы, находившиеся в Китае, вернулись в РФ.
Агентство Москва 10:20
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $55

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $55 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 11:48
Футбол

Зинченко извинился за удаление в матче с «Тоттенхэмом»

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко после матча 25-го тура премьер-лиги с Тоттенхэмом (0:2) на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум опубликовал пост в инстаграме, в котором принес извинения за свое удаление.
Советский спорт 02:39
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