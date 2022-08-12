Будьте в Плюсе

Bloomberg: средняя цена дома в США впервые достигла 413,5 тысячи долларов

По данным Национальной ассоциации риелторов, во втором квартале ежемесячная выплата за уже имеющийся дом для одной семьи с первоначальным взносом в размере 20 процентов подскочила до 1,8 тысячи долларов (около 109,7 тысячи рублей).
Lenta.ru
Положительная динамика по сравнению с первым кварталом текущего года составила 32 процента, или 444 доллара (около 27 тысяч рублей).
Lenta.ru
Из-за растущей стоимости недвижимости и высоких ипотечных ставок люди тратят на выплаты по ним 24 процента своих доходов.
Lenta.ru
В первом квартале 2022 года на оплату ипотеки уходило 19 процентов дохода американцев, в то время как 2021 году — 17 процентов.
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