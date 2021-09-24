Стоимость угля с поставкой в 2022 году поднялась до максимума с 2008 года и составила 137 долларов за тонну, так как рост цен на газ повысил спрос на другие, более доступные, источники энергии, сообщает агентство Блумберг.
Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.
Расследование катастрофы самолёта Ан-26, которая произошла 25 сентября 2020 года возле Чугуева Харьковской области, находится "за полшага" от суда, однако процесс затягивается из-за защиты бывшего командующего Воздушными силами ВСУ.