Стоимость угля с поставкой в 2022 году поднялась до максимума с 2008 года и составила 137 долларов за тонну, так как рост цен на газ повысил спрос на другие, более доступные, источники энергии, сообщает агентство Блумберг.
Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.
По данным НАСА, выпущенный в результате огромного космического взрыва один гамма-всплеск способен светить примерно в миллион триллионов раз ярче, чем наше Солнце, но ученые не могут объяснить, почему это происходит.
Среди кольчатых дождевых червей встречаются крупные виды, например, гигантский австралийский червь Megascolides australis может достигать трех метров в длину, а гигантский африканский червь Microchaetus rappi — 6,7 метра, но все они на два порядка меньше порождений фантазии Герберта.