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Bloomberg: стоимость угля в Европе достигла максимума за 13 лет из-за роста цен на газ

Стоимость угля с поставкой в 2022 году поднялась до максимума с 2008 года и составила 137 долларов за тонну, так как рост цен на газ повысил спрос на другие, более доступные, источники энергии, сообщает агентство Блумберг.
ПРАЙМ
Агентство отметило, что спрос на уголь со стороны электростанций и коммунальных предприятий вырос из-за увеличения цен на газ.
РИА Новости
Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели.
РИА Новости
Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости

Подробнее о событии

Стоимость угля в Европе достигла 13-летнего максимума
РБК13:31
Вloomberg: стоимость угля в Европе достигла максимума за 13 лет из-за роста цен на газ
Коммерсантъ12:21
Bloomberg: стоимость угля в Европе достигла максимума за 13 лет из-за роста цен на газ
ПРАЙМ11:15
Цены на уголь в Европе достигли максимума с 2008 года из-за газового кризиса
Banki Loans11:55
Стоимость угля в ЕС достигла максимума за 13 лет
Expert.ru11:48
Уголь в Европе подорожал до максимума за 13 лет из-за роста цен на газ
Говорит Москва11:18
Стоимость угля в Европе стала максимальной за 13 лет
РЕН ТВ12:07

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