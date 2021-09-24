Стоимость угля с поставкой в 2022 году поднялась до максимума с 2008 года и составила 137 долларов за тонну, так как рост цен на газ повысил спрос на другие, более доступные, источники энергии, сообщает агентство Блумберг.
Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.
Сенатор Владимир Круглый заявлял, что российской делегации перед сессией ПАСЕ в Страсбурге пришло предписание, что её участники могут «перемещаться только из гостиницы в здание парламентской ассамблеи» из-за того, что ЕС не признаёт вакцинацию от коронавируса «Спутником V».
Второй по величине девелопер Китая, Evergrande, над которым нависла угроза дефолта, по состоянию на утро пятницы так и не сообщил, выплатил он в срок очередные проценты по облигациям, передаёт телеканал CNBC.