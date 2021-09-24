Стоимость угля с поставкой в 2022 году поднялась до максимума с 2008 года и составила 137 долларов за тонну, так как рост цен на газ повысил спрос на другие, более доступные, источники энергии, сообщает агентство Блумберг.
Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.
CubeSat отправится в космос на борту ракеты-носителя United Launch Alliance Atlas V вместе со спутником Landsat 9. В течение 7 месяцев миссия будет отслеживать изменчивую физику вокруг класса чрезвычайно горячих планет, вращающихся вокруг далеких от Земли звезд.