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Bloomberg: страны Азии страхуются и наращивают закупки СПГ перед зимой

Ведущие азиатские импортеры сжиженного природного газа активизируют усилия по обеспечению топливом на зиму из-за опасений, что Россия ограничит поставки и еще больше ужесточит ситуацию на мировом рынке, сообщило агентство Bloomberg.
Neftegaz.ru
Тайваньская CPC Corp. после нескольких месяцев затишья вернулась на спотовый рынок, запрашивая поставки на осень.
ПРАЙМ
Последние намерены подстраховаться и получить СПГ в нужном объеме до возможного скачка мировых цен или обострения дефицита топлива.
ТАСС
Как поясняет агентство, несмотря на возобновление поставок по трубопроводу "Северный поток" после окончания техобслуживания, Европа может нарастить закупки СПГ при любом сбое.
ТАСС

Подробнее о событии

Bloomberg: азиатские страны страхуются и наращивают закупки СПГ перед зимой
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Bloomberg: Азия активизировала закупку СПГ на зиму из-за опасений вокруг поставок российского газа
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