Ведущие азиатские импортеры сжиженного природного газа активизируют усилия по обеспечению топливом на зиму из-за опасений, что Россия ограничит поставки и еще больше ужесточит ситуацию на мировом рынке, сообщило агентство Bloomberg.
В 2020 году Мещанский суд Москвы признал Серебренникова, а также бывшего директора «Гоголь-центра» и экс-генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и ее бывшего гендиректора Юрия Итина виновными в хищении 129 млн руб.
Французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж заявил, что Европа должна вспомнить разрушительные последствия континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году.