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Bloomberg: страны ЕС уступают российским требованиям о плате за газ в рублях

Bloomberg напомнил, что странам Евросоюза удалось решить спорные вопросы во время подготовки первых пяти санкционных пакетов.
РБК
Страны-члены ЕС все больше и больше разделяются в вопросах, касающихся Украины, в том числе введения санкций против России, пишет
 Bloomberg.
РБК
Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях, — отметили авторы.
News.ru
"Дипломаты и официальные лица все больше разочаровываются, потому что у ЕС, вероятно, кончаются возможности нанести болезненный экономический удар по России", — говорится в статье.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg: страны ЕС уступают требованиям Путина об оплате газа в рублях
Smotrim.ru02:42
Bloomberg: страны ЕС вслед за Венгрией соглашаются оплачивать российский газ в рублях
ТАСС22:45
Bloomberg: страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям Путина оплачивать газ в рублях
Lenta.ru21:33
Bloomberg: страны ЕС уступают российским требованиям о плате за газ в рублях
РБК21:29
Bloomberg: Страны ЕС уступают требованиям России об оплате газа в рублях
Российская газета20:59
Bloomberg: ЕС уступил требованиям Путина об оплате газа в рублях
URA.Ru20:15
Bloomberg: страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям Путина об оплате газа в рублях
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