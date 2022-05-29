РБКBloomberg: страны ЕС уступают российским требованиям о плате за газ в рубляхBloomberg напомнил, что странам Евросоюза удалось решить спорные вопросы во время подготовки первых пяти санкционных пакетов.РБКСтраны-члены ЕС все больше и больше разделяются в вопросах, касающихся Украины, в том числе введения санкций против России, пишет Bloomberg.РБКОсновное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях, — отметили авторы.News.ru"Дипломаты и официальные лица все больше разочаровываются, потому что у ЕС, вероятно, кончаются возможности нанести болезненный экономический удар по России", — говорится в статье.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНКомсомольская правдаЭкономика сегодняREGNUMПрофильНТВАбзацDP.RUИзвестияТелеканал 360°Вечерняя МоскваНовые ИзвестияПолитика СегодняRZN.infoГазета.RuПодробнее о событииBloomberg: страны ЕС уступают требованиям Путина об оплате газа в рубляхSmotrim.ru02:42Bloomberg: страны ЕС вслед за Венгрией соглашаются оплачивать российский газ в рубляхТАСС22:45Bloomberg: страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям Путина оплачивать газ в рубляхLenta.ru21:33Bloomberg: страны ЕС уступают российским требованиям о плате за газ в рубляхРБК21:29Bloomberg: Страны ЕС уступают требованиям России об оплате газа в рубляхРоссийская газета20:59Bloomberg: ЕС уступил требованиям Путина об оплате газа в рубляхURA.Ru20:15Bloomberg: страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям Путина об оплате газа в рубляхРИА Новости19:55Показать ещёОценить1,7KПоделиться