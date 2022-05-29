Будьте в Плюсе

Bloomberg: страны ЕС уступают российским требованиям о плате за газ в рублях

Bloomberg напомнил, что странам Евросоюза удалось решить спорные вопросы во время подготовки первых пяти санкционных пакетов.
РБК
Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях, — отметили
 авторы.
News.ru
"Дипломаты и официальные лица все больше разочаровываются, потому что у ЕС, вероятно, кончаются возможности нанести болезненный экономический удар по России", — говорится в статье.
РИА Новости
Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели санкции против России, в рубли.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg: страны ЕС уступают требованиям Путина об оплате газа в рублях
Smotrim.ru02:42
Bloomberg: страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям Путина об оплате газа в рублях
РИА Новости19:55
Bloomberg: страны ЕС уступают российским требованиям о плате за газ в рублях
РБК21:29
Bloomberg: Страны ЕС уступают требованиям России об оплате газа в рублях
Российская газета20:59
Bloomberg: ЕС уступил требованиям Путина об оплате газа в рублях
URA.Ru20:15
Bloomberg: вслед за Венгрией страны ЕС уступают требованиям Путина об оплате газа в рублях
Телеканал 360°20:12
Bloomberg: страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям Путина оплачивать газ в рублях
Lenta.ru21:33

Интересное

Риелтор Апрелев прогнозирует падение продаж жилья в России в три раза

Президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в ходе пресс-конференции заявил о возможности трехкратного снижения продаж жилой недвижимости.
DOMEX-Недвижимость27 мая в 15:37

Минобороны: российская авиация уничтожила крупный арсенал украинских войск в Кривом Роге

Российские ВКС ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал украинской армии в Кривом Роге, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости05:12

Билл Гейтс заявил о возможности новой пандемии в ближайшие 20 лет

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что в следующие 20 лет с вероятностью 50% человечество может столкнуться с новой пандемией.
Коммерсантъ04:24

WP: иностранные наемники бегут с Украины из-за нехватки оружия

По информации издания, некоторые наемники пожаловались на нехватку оружия и информации, из-за чего в итоге решили покинуть поле боя и вернуться в свои родные страны.
Газета.Ru04:24

Читатели Le Figaro высмеяли нереалистичные просьбы Макрона и Шольца к Путину по Украине

Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по Украине.
РИА Новости04:34

Зеленский заявил, что не следовал советам США готовиться к войне с Россией

Тут Зеленский явно лукавит, потому что за 8 лет ВСУ нарыли столько окопов на Донбассе, что боевиков оттуда впору дустом выводить.
FBM.ruвчера в 10:46

Украинский певец Макс Барских разблокировал свои песни для российских пользователей

Украинский певец Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник) разблокировал песни для российских пользователей.
Lenta.ru05:25

Представитель МИД России Захарова назвала речь Шольца о многополярности мира плагиатом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала плагиатом заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о многополярности современного мира.
Lenta.ru03:56

Певица Кормухина поддержала Рамзана Кадырова, призвавшего Польшу «перестать тявкать»

Российская певица Ольга Кормухина поддержала главу Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего Польшу «перестать тявкать».
Lenta.ru04:58

В Университете Аризоны открыли ультрадиффузную карликовую галактику Тукана В

Астрономы Университета Аризоны в США и других стран обнаружили новую ультрадиффузную карликовую галактику, названную Тукана В. Она является первым объектом этого типа, находящимся на окраинах Местной группы.
Lenta.ru26 мая в 23:35