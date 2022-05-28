Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала плагиатом заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что мир становится многополярным, и это должно подтолкнуть государства к еще большему международному сотрудничеству.
У российского стратегического ракетного комплекса "Сармат" сегодня нет аналогов в мире, заявил в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского президента Владимира Путина освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.