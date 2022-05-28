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Bloomberg: страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям Путина об оплате газа в рублях

Страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях, пишут
 в статье для журнала Bloomberg обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли.
РИА Новости
Страны-члены ЕС все больше и больше разделяются в вопросах, касающихся Украины, в том числе введения санкций против России, пишет Bloomberg.
РБК
Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях, — отметили авторы.
News.ru
"Дипломаты и официальные лица все больше разочаровываются, потому что у ЕС, вероятно, кончаются возможности нанести болезненный экономический удар по России", — говорится в статье.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg: страны ЕС уступают требованиям Путина об оплате газа в рублях
Smotrim.ru02:42
Bloomberg: страны ЕС вслед за Венгрией соглашаются оплачивать российский газ в рублях
ТАСС22:45
Bloomberg: страны ЕС уступают российским требованиям о плате за газ в рублях
РБК21:29
Bloomberg заявил о готовности ЕС уступить требованием Путина по оплате газа РФ в рублях
Lenta.ru22:31
Bloomberg заявил о готовности ЕС к уступкам Путину
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Bloomberg: ЕС уступил требованиям Путина об оплате газа в рублях
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Bloomberg: страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям Путина об оплате газа в рублях
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