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Bloomberg: страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям Путина об оплате газа в рублях

Страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях, пишут
 в статье для журнала Bloomberg обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли.
РИА Новости
Страны-члены ЕС все больше и больше разделяются в вопросах, касающихся Украины, в том числе введения санкций против России, пишет Bloomberg.
РБК
"Дипломаты и официальные лица все больше разочаровываются в связи с тем, что у ЕС, вероятно, кончаются возможности нанести болезненный экономический удар по России", — говорится в статье.
РИА Новости
Также обозреватели обратили внимание на затягивание переговоров о введении эмбарго на поставки российской нефти.
РИА Новости

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Bloomberg: Страны ЕС уступают требованиям России об оплате газа в рублях
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