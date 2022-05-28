Соединенные Штаты запретили Польше направлять на Украину своих военных, так как Вашингтон опасается прямой конфронтации НАТО с Россией, предположил в беседе с RT экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.
Позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу российской спецоперации в бывшей советской республике, заявил в беседе с Economist экс-премьер Японии Синдзо Абэ.
Поставки другим странам зерна и удобрений должны производиться в рублях, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.