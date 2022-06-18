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Bloomberg: страны Европы начали использовать зимние запасы газа из-за сокращения поставок

Коммунальные предприятия европейских государств вынуждены использовать резервы газа на зимний период из-за сокращения поставок из России, пишет Bloomberg
 со ссылкой на Gas Infrastructure Europe.
РБК
По последним данным, резервы природного газа уменьшились на один процент, хотя в летний период топливо обычно только закачивают, чтобы хранить полученные объёмы до пика зимнего сезона.
Life.ru
Согласно пессимистическому прогнозу компании Wood Mackenzie Ltd., в случае полной остановки "Северного потока" Европе к началу отопительного сезона не удастся достичь уровня запасов газа, установленного ЕС.
РИА Новости
По данным агентства Bloomberg, ключевое оборудование для работы газопровода не может вернуться после техобслуживания из Канады из-за антироссийских санкций.
РИА Новости

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Bloomberg: страны Европы начали использовать зимние запасы газа из-за сокращения поставок
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