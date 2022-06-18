Согласно пессимистическому прогнозу компании Wood Mackenzie Ltd., в случае полной остановки "Северного потока" Европе к началу отопительного сезона не удастся достичь уровня запасов газа, установленного ЕС.
Казахстан вряд ли признает независимость Донецкой и Луганской народных республик, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишут «РИА Новости».
Некоторые из украинских военнослужащих, блокированных на заводе "Азот" в Северодонецке, готовы добровольно сложить оружие, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.