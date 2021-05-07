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Bloomberg: страны с низким уровнем дохода отказались от закупок вакцины Pfizer и BioNTech

Главный исполнительный директор американской компании Pfizer, которая совместно со своим германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, Альберт Бурла заявил, что страны с низким и средним уровнем дохода предпочли не заказывать их препарат.В источнике
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Глава Pfizer заявил об отказе бедных стран от закупок вакцины

РБК02:21

Bloomberg: страны с низким уровнем дохода отказались от закупок вакцины Pfizer и BioNTech

ТАСС18:39

Глава Pfizer сообщил об отказе стран с низким уровнем дохода от закупок вакцины

Коммерсантъ21:58

Странам с низким доходом вакцины Pfizer и BioNTech оказались не по карману

Телеканал 360°19:24

СМИ: Страны с низким и средним уровнем дохода отказались от закупки вакцины Pfizer/BioNTech

Национальная служба новостей19:17

СМИ: страны с низким уровнем дохода не будут покупать вакцины Pfizer и BioNTech

Московский Комсомолец19:13

Бедные страны отказались покупать вакцины Pfizer

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