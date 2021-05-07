Американский стратегический беспилотник приблизился к группе боевых кораблей ВМФ России

По оценкам специалистов, если беспилотник с позывным «Forte10» мог выполнять задачу, связанную с очередной проверкой российских средств ПВО, то действия второго дрона пока что остаются неизвестными – вполне вероятно, последний осуществлял контроль за группой российских военных кораблей, а также районом, который ранее был закрыт российскими военными на полгода без объяснения причин.