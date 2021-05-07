«Динамо» рассматривает вариант с приобретением Бакаева из «Спартака»

Напомним, что клубы уже вели переговоры по хавбеку зимой, но не смогли прийти к окончательному результату.25 февраля Metaratings.ru первым сообщил, что «Динамо» сделало «Спартаку» предложение в размере 5 млн евро по Бакаеву, однако «красно-белых» оно не устроило.В нынешнем сезоне Бакаев провёл 23 матча за московский «Спартак», отличился забитым голом и пятью результативными передачами.