Будьте в Плюсе
Главное
США
Видео
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто

Bloomberg: страны с низким уровнем дохода отказались от закупок вакцины Pfizer и BioNTech

Главный исполнительный директор американской компании Pfizer, которая совместно со своим германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, Альберт Бурла заявил, что страны с низким и средним уровнем дохода предпочли не заказывать их препарат.В источнике
Национальная служба новостей
News.ru
Общественная служба новостей
Телеканал 360°
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

СМИ: Страны с низким и средним уровнем дохода отказались от закупки вакцины Pfizer/BioNTech

Национальная служба новостей19:17

Бедные страны отказались от закупок вакцины Pfizer

News.ru20:58

Bloomberg: страны с низким уровнем дохода отказались от закупок вакцины Pfizer и BioNTech

Общественная служба новостей20:44

Странам с низким доходом вакцины Pfizer и BioNTech оказались не по карману

Телеканал 360°19:24

Страны с низким уровнем дохода воздерживаются от закупок вакцины Pfizer

REGNUM21:22

СМИ: страны с низким уровнем дохода не будут покупать вакцины Pfizer и BioNTech

Московский Комсомолец19:13

Bloomberg: страны с низким уровнем дохода отказались от закупок вакцины Pfizer и BioNTech

ТАСС18:39
Интересное

«Динамо» рассматривает вариант с приобретением Бакаева из «Спартака»

Напомним, что клубы уже вели переговоры по хавбеку зимой, но не смогли прийти к окончательному результату.25 февраля Metaratings.ru первым сообщил, что «Динамо» сделало «Спартаку» предложение в размере 5 млн евро по Бакаеву, однако «красно-белых» оно не устроило.В нынешнем сезоне Бакаев провёл 23 матча за московский «Спартак», отличился забитым голом и пятью результативными передачами.
Metaratingsвчера в 16:14

В НАТО заявили, что РФ не подавала запроса на направление наблюдателей на учения альянса

Россия не запрашивала НАТО о направлении своих наблюдателей на маневры альянса Steadfast Defender 21 с участием до 9 тыс. военных, которые пройдут на южном фланге альянса с 20 мая по 22 июня.
ТАСС6 мая в 11:11

МИД КНР назвал крайне низкой угрозу от падения обломков китайской ракеты

Большинство обломков китайской ракеты-носителя Long March 5B (CZ-5B) сгорит при входе в атмосферу, поэтому ущерб от их падения на Землю маловероятен, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Коммерсантъвчера в 04:14

Синоптики предупредили о «красной жаре» в Северном полушарии в мае-июле

Средние температуры воздуха с мая по июль в Северном полушарии будут выше нормы с вероятностью 70%, поэтому представленная Всемирной метеорологической организацией (ВМО) карта прогноза окрашена красным, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в пятницу, 7 мая.
Известиявчера в 00:58