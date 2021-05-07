Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Bloomberg: страны с низким уровнем дохода отказались от закупок вакцины Pfizer и BioNTech

Главный исполнительный директор американской компании Pfizer, которая совместно со своим германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, Альберт Бурла заявил, что страны с низким и средним уровнем дохода предпочли не заказывать их препарат.В источнике
ИА Красная Весна
ФАН
Царьград
Национальная служба новостей
News.ru
Общественная служба новостей
Телеканал 360°
Известия
Lenta.ru
РБК
Аргументы и Факты
Smotrim.ru
Центральная Служба Новостей
Русская Планета
РЕН ТВ
Газета.Ru
Аргументы недели
Московский Комсомолец
Политика Сегодня
Комсомольская правда
MedNovelty
Радио Sputnik
Наша версия
РИА Новости

Подробнее о событии

Глава Pfizer заявил об отказе бедных стран от закупок вакцины

РБК02:21

Бедные страны отказались покупать вакцины Pfizer

Lenta.ru23:22

СМИ: страны с низким уровнем дохода не будут покупать вакцины Pfizer и BioNTech

Московский Комсомолец19:13

Странам с низким доходом вакцины Pfizer и BioNTech оказались не по карману

Телеканал 360°19:24

СМИ: Страны с низким и средним уровнем дохода отказались от закупки вакцины Pfizer/BioNTech

Национальная служба новостей19:17

Глава Pfizer сообщил об отказе стран с низким уровнем дохода от закупок вакцины

Коммерсантъ21:58

Bloomberg: страны с низким уровнем дохода отказались от закупок вакцины Pfizer и BioNTech

ТАСС18:39
Интересное

Власти Киева заявили об угрозе срыва мероприятий ко Дню Победы

Традиционные мероприятия в честь Дня Победы над нацизмом, которые более 20 лет ежегодно проходят на территории киевского Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, оказались под угрозой срыва.
РИА Новости09:25

Телеведущий Кожухов рассказал о стыде перед грузинами

Телеведущий и путешественник Михаил Кожухов заявил, что испытывает чувство двойного стыда перед грузинами – за себя и Отечество, которое, по словам журналиста, якобы «ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана».
Взгляд.ру17:28