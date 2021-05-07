Bloomberg: страны с низким уровнем дохода отказались от закупок вакцины Pfizer и BioNTech
Главный исполнительный директор американской компании Pfizer, которая совместно со своим германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, Альберт Бурла заявил, что страны с низким и средним уровнем дохода предпочли не заказывать их препарат.В источнике
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СМИ: страны с низким уровнем дохода не будут покупать вакцины Pfizer и BioNTech
Московский Комсомолец19:13
СМИ: Страны с низким и средним уровнем дохода отказались от закупки вакцины Pfizer/BioNTech
Национальная служба новостей19:17