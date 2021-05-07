WSJ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана

Европейские союзники настаивают на том, чтобы США отложили вывод войск из Афганистана и дали тем самым союзникам по НАТО больше времени и поддержки для ухода из страны, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица.