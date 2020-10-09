Bloomberg связал падение рубля со ставками трейдеров на поражение Трампа
Мексиканский песо за последние три месяца подорожал по отношению к доллару на 6%, показав лучший результат среди валют основных развивающихся стран. Это свидетельствует о том, что трейдеры делают ставку на то, что при победе Байдена мексиканский экспорт в США вырастет, отмечает Bloomberg.В источнике
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Bloomberg: Рубль падает, потому что западные трейдеры ждут проигрыша Трампа на выборах
Фонтанка.Рувчера в 06:05