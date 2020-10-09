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Forbes
Forbes

Bloomberg связал падение рубля со ставками трейдеров на поражение Трампа

Мексиканский песо за последние три месяца подорожал по отношению к доллару на 6%, показав лучший результат среди валют основных развивающихся стран. Это свидетельствует о том, что трейдеры делают ставку на то, что при победе Байдена мексиканский экспорт в США вырастет, отмечает Bloomberg.В источнике
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Profinance.ru

Инвесторы торгуют рублем и песо, как в 2016 году, только наоборот

Profinance.ruвчера в 06:17
АБН

Спекулянты обвалили рубль из-за Трампа

АБНвчера в 08:10
Lenta.ru

Падение курса рубля связали с возможным поражением Трампа

Lenta.ruвчера в 07:41
RuNews24.ru

Падение курса рубля связывают с возможным поражением Трампа

RuNews24.ruвчера в 08:21
Фонтанка.Ру

Bloomberg: Рубль падает, потому что западные трейдеры ждут проигрыша Трампа на выборах

Фонтанка.Рувчера в 06:05
Forbes

Bloomberg связал падение рубля со ставками трейдеров на поражение Трампа

Forbesвчера в 04:45
РБК

«Падение рубля отразится на всех». Почему пора переходить на криптовалюту

РБК8 октября в 04:39

На Украине предложили отменить перевод часов на зимнее время

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук предложил отменить ежегодный перевод часов на зимнее время, потому что установление единого киевского времени поспособствует «деоккупации и реинтеграции территорий» страны.
На Украине предложили отменить перевод часов на зимнее время
Известиявчера в 13:26

В Киргизии задержали бывшего замглавы МВД, объявившего себя комендантом Бишкека

Правоохранительные органы Киргизии задержали в субботу бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, который во время массовых беспорядков, охвативших страну в последние дни, объявил себя исполняющим обязанности главы МВД и комендантом Бишкека.
ТАСС09:51

Результат теста на коронавирус у патриарха Кирилла оказался отрицательным

У патриарха Московского и всея Руси Кирилла - отрицательный тест на коронавирус, сообщил в эфире телепередачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" глава ОВЦС, митрополит Волоколамский Иларион.
Российская газета08:52

МИД РФ потребовал от Германии объяснений по делу Навального

Москва, 10 октября 2020, 15:57 — REGNUM Власти Германии обязаны выполнить свои обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и предоставить России всю информацию по инциденту с блогером Алексеем Навальным, а также в целом объясниться перед Россией по сложившейся ситуации.
REGNUM08:57

Глава Камчатки пригласил зарубежных ученых исследовать воду в океане

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отправил приглашения международным ученым с предложением присоединиться к исследованию воды в Тихом океане, где в результате экологической катастрофы погибли морские животные.
РБК08:41

Названа категория россиян, которые получат в октябре почти 9200 рублей

«Сегодня правительство дополнительно направит свыше 1 миллиарда рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, и почти 9 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет», — рассказал глава кабмина.
ФАН08:23