Мексиканский песо за последние три месяца подорожал по отношению к доллару на 6%, показав лучший результат среди валют основных развивающихся стран. Это свидетельствует о том, что трейдеры делают ставку на то, что при победе Байдена мексиканский экспорт в США вырастет, отмечает Bloomberg.

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