Экономика сегодняBloomberg: связанные с РФ компании в Европе могут пострадать из-за эскалации на УкраинеКомпании и банки, которые могут пострадать от «вторжения» России на Украину, назвали аналитики французской компании по управлению активами Amundi, пишет Bloomberg.Lenta.ruПо данным экспертов, от возможного российского вторжения на Украину могут пострадать компании и банки, связанные с Россией.РБККонфликт отразится на компаниях, зависящих от поставок газа из России.РБКСпециалисты Goldman Sachs указывают, что от возможного роста цен на нефть и нефтепродукты пострадает, например, производитель автомобильных шин Pirelli.РБКЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняФАНИА Красная ВеснаРамблерРБКГлавный региональныйПодробнее о событииВоенный конфликт Украины и России может привести к стагфляции в ЕвропеИА Красная Весна11:24Французские аналитики указали на риски для международных компаний из-за ситуации на УкраинеФАН07:55Bloomberg: связанные с РФ компании в Европе могут пострадать из-за эскалации на УкраинеЭкономика сегодня07:51Аналитики включили Volkswagen в список рискующих при эскалации конфликта на Украине фирмLenta.ru07:21Названы компании, которые пострадают при «вторжении» РФ на УкраинуРамблер06:30Аналитики назвали риски для компаний при военной эскалации на УкраинеРБК06:09Bloomberg назвал компании, которые могут пострадать из-за вторжения России в УкраинуДождь04:04Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентПоказать ещёПоделиться