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Bloomberg: связанные с РФ компании в Европе могут пострадать из-за эскалации на Украине

Компании и банки, которые могут пострадать от «вторжения» России на Украину, назвали аналитики французской компании по управлению активами Amundi, пишет Bloomberg.
Lenta.ru
По данным экспертов, от возможного российского вторжения на Украину могут пострадать компании и банки, связанные с Россией.
РБК
Конфликт отразится на компаниях, зависящих от поставок газа из России.
РБК
Специалисты Goldman Sachs указывают, что от возможного роста цен на нефть и нефтепродукты пострадает, например, производитель автомобильных шин Pirelli.
РБК

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