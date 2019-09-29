Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России

Отмечается, что об угрозе нефтяной промышленности от быстрых изменений вечной мерзлоты говорится и в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата ( .pdf ). Господин Ли считает ратификацию Россией Парижского соглашения о климате следствием наличия угроз.
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Bloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России

Коммерсантъвчера в 13:41

Эксперт: у России есть технологии нефтедобычи при таянии вечных льдов

Национальная служба новостейвчера в 10:04

Аналитик Bloomberg указал на угрозу нефтедобыче в России из-за потепления

РБКвчера в 06:49

Аналитик Bloomberg рассказал, чем глобальное потепление грозит России

News.ruвчера в 07:45

Bloomberg увидел угрозу российской нефтедобыче из-за потепления

Газета.Ruвчера в 07:20

Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобыче в России из-за потепления

Реальное времявчера в 07:13

Над российской нефтедобычей нависла новая угроза

Lenta.ruвчера в 08:22
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Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 08:48, Вашингтон
Экономика

В центре Москвы увеличилось число пустующих торговых помещений

Вакантность торговых помещений на центральных улицах Москвы в третьем квартале 2019 года составила 6,3% по сравнению с 4,8% в 2018 году.
ТАСС 03:36
Происшествия

Брата убитой в Испании девочки из России задержали в Германии

16-летний россиянин, подозреваемый в жестоком убийстве своей 14-летней сестры в испанском городе Матаро в июне 2019 года, задержан в Германии.
Известия 08:44
Общество

В центральную Россию вернется почти летнее тепло

На этой неделе в большинстве районов центральной России установится почти по-летнему теплая погода.
Общественное телевидение России 04:44
Экономика

Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Космос

В России создадут космический корабль для конкуренции с Маском

Газета.Ru 08:05
Политика

Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен.
Lenta.ru 07:51
Армия и оружие

Посольство назвало сообщения о российском спецназе в Норвегии фейком

Информация на сайте Aldrimer.no о "российском спецназе в Норвегии" не соответствует действительности, говорится в сообщении российского посольства в Осло.
РИА Новости 03:21
Энергетика

На шельфе Сахалина открыто новое нефтяное месторождение

Новое нефтяное месторождение в пределах Восточно-Прибрежного лицензионного участка на шельфе Сахалина открыли специалисты «Роснефти», сообщает 30 сентября пресс-служба компании.
REGNUM 07:46
Происшествия

Запретивший лечить дочь с ВИЧ российский священник избежал наказания

В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд прекратил уголовное преследование священника Юрия Сычева и его супруги, обвиняемых в умышленном отказе лечения приемной дочери от ВИЧ, из-за которого она умерла.
Lenta.ru 07:31
Здоровье

Врачи онкоцентра имени Блохина пригрозили массовым увольнением

Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров.
Известия 07:50
Происшествия

Устинову смягчили наказание до года условно

Вести.Ru 06:14
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Политика

МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США

Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.
Newvz.ru 04:25
Происшествия

Журналист ВГТРК показал автомобиль россиян, убитых в ЦАР

Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал на видео автомобиль убитых в ЦАР журналистов.
РИА Новости 07:07
Происшествия

Мужчина с ножовкой ворвался в школу на Кубани и порезал горло

Мужчина проник в одну из школ станицы Имеретинская на Кубани и на глазах детей полоснул себя ножовкой.
Русская Планета 08:16
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru 07:28
Происшествия

В Петербурге задержали вандала, испортившего ограду Русского музея

В Петербурге вандал испортил ограду Русского музея. ЧП произошло вечером 29 сентября.
АБН 01:38
Экономика

В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей

Правительство внесло в понедельник в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:21
Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 01:10
Политика

Дочь Путина Мария провела закрытую встречу с генетиками России

Некоторое время назад Мария проживала в Голландии, но была вынуждена уехать после того, как местные СМИ рассказали о том, что она старшая дочь российского президента.
Millionaire.ru 06:05
Кино

Путин поздравил артистку Веру Васильеву с днем рождения

Московский Комсомолец 06:45
Происшествия

Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея

Lenta.ru 06:23
Музыка

Соловьев ответил на критику от Гребенщикова

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал новую сатирическую песню Бориса Гребенщикова "Вечерний М".
Газета.Ru 08:27
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Шоу-бизнес

Алена Водонаева показала третью ногу

Алена Водонаева часто делится с фолловерами откровенными и провокационными снимками.
Дни.ру 08:10
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

Вести.Ru 08:25
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева откровенно рассказала о ссорах с Игорем Макаровым

Лера Кудрявцева поделилась информацией о ссорах с хоккеистом Игорем Макаровым.
Дни24 07:05
Наука

Ученые выяснили, что может препятствовать появлению рака

Петербургский дневник 28 сентября в 05:15
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
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