Энергетика
КоммерсантъBloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России
Отмечается, что об угрозе нефтяной промышленности от быстрых изменений вечной мерзлоты говорится и в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата ( .pdf ). Господин Ли считает ратификацию Россией Парижского соглашения о климате следствием наличия угроз.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт: у России есть технологии нефтедобычи при таянии вечных льдов
Национальная служба новостейвчера в 10:04
Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 08:48, Вашингтон
Экономика
В центре Москвы увеличилось число пустующих торговых помещений
Вакантность торговых помещений на центральных улицах Москвы в третьем квартале 2019 года составила 6,3% по сравнению с 4,8% в 2018 году.
ТАСС 03:36
Происшествия
Брата убитой в Испании девочки из России задержали в Германии
16-летний россиянин, подозреваемый в жестоком убийстве своей 14-летней сестры в испанском городе Матаро в июне 2019 года, задержан в Германии.
Известия 08:44
Общество
В центральную Россию вернется почти летнее тепло
На этой неделе в большинстве районов центральной России установится почти по-летнему теплая погода.
Общественное телевидение России 04:44
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Политика
Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен.
Lenta.ru 07:51
Армия и оружие
Посольство назвало сообщения о российском спецназе в Норвегии фейком
Информация на сайте Aldrimer.no о "российском спецназе в Норвегии" не соответствует действительности, говорится в сообщении российского посольства в Осло.
РИА Новости 03:21
Энергетика
На шельфе Сахалина открыто новое нефтяное месторождение
Новое нефтяное месторождение в пределах Восточно-Прибрежного лицензионного участка на шельфе Сахалина открыли специалисты «Роснефти», сообщает 30 сентября пресс-служба компании.
REGNUM 07:46
Происшествия
Запретивший лечить дочь с ВИЧ российский священник избежал наказания
В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд прекратил уголовное преследование священника Юрия Сычева и его супруги, обвиняемых в умышленном отказе лечения приемной дочери от ВИЧ, из-за которого она умерла.
Lenta.ru 07:31
Здоровье
Врачи онкоцентра имени Блохина пригрозили массовым увольнением
Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров.
Известия 07:50
Происшествия
Устинову смягчили наказание до года условно
Вести.Ru 06:14
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Политика
МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США
Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.
Newvz.ru 04:25
Происшествия
Журналист ВГТРК показал автомобиль россиян, убитых в ЦАР
Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал на видео автомобиль убитых в ЦАР журналистов.
РИА Новости 07:07
Происшествия
Мужчина с ножовкой ворвался в школу на Кубани и порезал горло
Мужчина проник в одну из школ станицы Имеретинская на Кубани и на глазах детей полоснул себя ножовкой.
Русская Планета 08:16
Происшествия
В Петербурге задержали вандала, испортившего ограду Русского музея
В Петербурге вандал испортил ограду Русского музея. ЧП произошло вечером 29 сентября.
АБН 01:38
Экономика
В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей
Правительство внесло в понедельник в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:21
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 01:10
Политика
Дочь Путина Мария провела закрытую встречу с генетиками России
Некоторое время назад Мария проживала в Голландии, но была вынуждена уехать после того, как местные СМИ рассказали о том, что она старшая дочь российского президента.
Millionaire.ru 06:05
Кино
Путин поздравил артистку Веру Васильеву с днем рождения
Московский Комсомолец 06:45
Музыка
Соловьев ответил на критику от Гребенщикова
Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал новую сатирическую песню Бориса Гребенщикова "Вечерний М".
Газета.Ru 08:27
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Шоу-бизнес
Алена Водонаева показала третью ногу
Алена Водонаева часто делится с фолловерами откровенными и провокационными снимками.
Дни.ру 08:10
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева откровенно рассказала о ссорах с Игорем Макаровым
Лера Кудрявцева поделилась информацией о ссорах с хоккеистом Игорем Макаровым.
Дни24 07:05
Наука
Ученые выяснили, что может препятствовать появлению рака
Петербургский дневник 28 сентября в 05:15
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27