Будьте в Плюсе

Bloomberg: трейдеры и покупатели нефти из РФ начали готовиться к санкциям из-за Украины

Нефтяные трейдеры и покупатели российской нефти в Азии начали готовиться к возможному введению санкций против России западными странами в случае вторжения российских войск на Украину, передает Bloomberg.
Ведомости
Участники рынка опасаются ограничений на экспорт сырья, особенно дальневосточных сортов российской нефти ESPO и Sokol.
Ведомости
Как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные S&P Global Platts за пятницу, 11 февраля, стоимость нефти Urals в Европе упала: разница в цене с маркой Brent достигла максимума с апреля 2020 года.
РБК
Стоимость нефти в Азии пока остается на высоком уровне: на прошлой неделе Sokol торговалась с самой большой за два года наценкой на фоне резкого роста спроса.
РБК

Подробнее о событии

В Азии начали отказываться от российской нефти из-за возможных санкций
Капитал странывчера в 07:15
Покупатели нефти из РФ начали подготовку к санкциям из-за Украины
Banki Loansвчера в 10:06
Bloomberg: трейдеры и покупатели нефти из РФ начали готовиться к санкциям из-за Украины
Ведомостивчера в 09:03
Bloomberg: нефтетрейдеры начали готовиться к санкциям против России из-за Украины
РБК16:52
Нефтетрейдеры рассказали о подготовке к новым санкциям против России из-за Украины
Forbesвчера в 05:56
Азиатские импортеры нефти пытаются оценить риск покупки сырья у России
ФАН14 февраля в 12:28
Азиатские импортеры нефти опасаются возможных торговых ограничений в отношении России
Lenta.ru14 февраля в 08:29

Интересное

Песков предложил украинцам поставить будильники после сообщений о вторжении РФ на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал украинцев поставить будильники после сообщений британских СМИ о вторжении РФ на Украину.
Lenta.ru16:14

«Сити» безупречен, у «Реала» проблемы, «Интер» поплыл. В каком состоянии клубы подходят к плей-офф Лиги чемпионов

Результаты команд в национальных чемпионатах после окончания группового этапа "ПСЖ" https: / / www.instagram.com / p / CZynZd0L1-Y / Выступления парижской команды оценивать труднее всего — преимущество "ПСЖ" над другими французскими клубами настолько велико, что периодические осечки случаются только из-за недооценки соперников.
Матч ТВвчера в 09:12

Президент США Байден заявил об отсутствии планов разместить ракеты на Украине

США и НАТО не представляют угрозу России, у них нет ракет на Украине и они не планируют их там размещать, заявил в своем обращении президент США Джо Байден.
РИА Новостивчера в 15:55

Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде-2022

Йенни Сааринен (Финляндия) — 56,97 На фоне всех событий, что происходили вокруг Камилы Валиевой в последние дни, было очень волнительно за российских фигуристок, которым предстояло выступать в женском турнире Олимпиады.
Спорт-Экспрессвчера в 09:45

Председатель Совета Федерации Матвиенко: в России никто не хочет войны с Украиной

В России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было еще, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости16:14

The Economist (Великобритания): Россия протягивает оливковую ветвь, но по-прежнему размахивает мечом

Подавая примирительные сигналы, Россия одновременно предостерегает Украину от провокаций, на которые ее якобы толкает Запад своими угрозами и развертыванием войск.
ИноСМИ16:15

Криштиану Роналду впервые забил в 2022 году и прервал безголевую серию из 6 матчей

«Манчестер Юнайтед» набрал 40 очков в 24 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
Чемпионат16:28

Ученые открыли новый электролит для твердотельных литий-ионных аккумуляторов

В результате твердотельные литий-ионные батареи, состоящие из полностью твердых компонентов, становятся все более привлекательными для ученых, поскольку они предлагают заманчивое сочетание более высокой безопасности и повышенной плотности энергии — именно столько энергии батарея может хранить в течение одного заряда. заданный объем.
Android-robot.comвчера в 15:28

Глава Чечни Кадыров поддержал обращение ГД к Путину о признании независимости ДНР и ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал обращение Государственной думы к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, выразив мнение, глава государства одобрит это решение.
РИА Новости16:44

Украина запросила у НАТО военную и строительную технику на случай ЧС

Уточняется, что Украина запросила у НАТО более сотни внедорожников, 760 надувных лодок с моторами, десятки единиц тяжелой строительной техники, а также средства разминирования и радиохимической разведки, десятки тысяч комплектов спецэкипировки пожарных и войск химзащиты и в общей сложности 240 км пожарных шлангов разного диаметра.
Известиявчера в 14:50