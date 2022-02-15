Banki LoansПокупатели нефти из РФ начали подготовку к санкциям из-за УкраиныПокупатели нефти из РФ начали готовиться к санкциям из-за Украины.Banki LoansИмпортеры из Азии пытаются оценить, насколько рискованно приобретать у РФ сырье, дизельное топливо и мазут в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины, сообщает Bloomberg.ФАНВ то же время в Европе нефть марки Urals, напротив, подешевела: разница в цене с маркой Brent достигла максимума с апреля 2020 года, привело агентство данные поставщика статистики энергетического рынка S&P Global Platts на 11 февраля.ForbesСтраны договорились увеличить производство сырья на 400 000 баррелей в сутки, как и было запланировано.ForbesЧитать далееСвернутьФАНФАНКапитал страныПодробнее о событииПокупатели нефти из РФ начали подготовку к санкциям из-за УкраиныBanki Loans10:06Bloomberg: азиатские импортеры нефти опасаются возможных торговых ограничений в отношении РФИА SM-News09:58В Азии начали отказываться от российской нефти из-за возможных санкцийКапитал страны07:15Bloomberg: трейдеры и покупатели нефти из РФ начали готовиться к санкциям из-за УкраиныВедомости09:03Нефтетрейдеры рассказали о подготовке к новым санкциям против России из-за УкраиныForbes05:56Азиатские импортеры нефти пытаются оценить риск покупки сырья у РоссииФАНвчера в 12:28Азиатские импортеры нефти опасаются возможных торговых ограничений в отношении РоссииLenta.ruвчера в 08:29Показать ещёОценить4Поделиться