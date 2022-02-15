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Покупатели нефти из РФ начали подготовку к санкциям из-за Украины

Покупатели нефти из РФ начали готовиться к санкциям из-за Украины.
Banki Loans
Импортеры из Азии пытаются оценить, насколько рискованно приобретать у РФ сырье, дизельное топливо и мазут в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины, сообщает Bloomberg.
ФАН
В то же время в Европе нефть марки Urals, напротив, подешевела: разница в цене с маркой Brent достигла максимума с апреля 2020 года, привело агентство данные поставщика статистики энергетического рынка S&P Global Platts на 11 февраля.
Forbes
Страны договорились увеличить производство сырья на 400 000 баррелей в сутки, как и было запланировано.
Forbes

Подробнее о событии

Покупатели нефти из РФ начали подготовку к санкциям из-за Украины
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