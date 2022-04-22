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Индийские трейдеры ищут способы покупать алмазы российской «Алросы» в условиях санкций

Трейдеры из Индии ищут способы покупки алмазов у российской компании "Алроса" после введения санкций в отношении предприятия.
Газета.Ru
"Алроса" была включена в санкционные списки ЕС, США и Великобритании в связи с событиями на Украине.
РИА Новости
Как отмечает агентство, перебои с поставками уже отразились на стоимости более мелких алмазов, на продаже которых специализируется компания.
РИА Новости
Объем продаж алмазов и бриллиантов в прошлом году достиг 4,169 миллиарда долларов.
Finam.Ru

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Индийские трейдеры ищут способы покупать алмазы российской «Алросы» в условиях санкций
Газета.Ru12:56
Индия ищет способ покупки алмазов у «Алросы» — Bloomberg
ИА Красная Весна13:23
СМИ заявили, что покупатели из Индии ищут способы покупки алмазов у компании «Алроса»
Ореанда-Новости13:05
Стало известно о попытках Индии приобретать алмазы «Алросы» в обход санкций
Общественная служба новостей14:55
Индия ищет способы покупать алмазы «Алросы» в условиях санкций
Вестник золотопромышленника12:28

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