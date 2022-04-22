Все остатки украинских националистов из полка "Азов" (против бойцов которого в России заведено уголовное дело) вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината "Азовсталь", заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.