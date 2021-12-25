Китайская версия Steam на текущий момент включает в себя 57 игр, одной из которых является Dota 2. До сегодняшнего дня глобальная версия Steam всё ещё функционировала в Китае, однако при этом не была официально разрешена правительством.
Авиакомпания «Россия» во второй половине 2022 года может получить гражданский самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, сообщил гендиректор корпорации «Иркут» (входит в ОАК «Ростеха») Андрей Богинский.
Проблемы в энергетике Британии Первого декабря стало известно, что еще одна британская энергетическая компания, Zog Energy Limited, которая снабжала газом и электричеством 11,7 тысячи потребителей, обанкротилась из-за рекордно высоких цен на газ.