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Bloomberg: трейдеры ожидают летом 2022 года рекордно дорогого газа в ЕС

Стоимость газа в Европе в ближайшие месяцы не снизится, более того, текущие котировки обещают региону рекордно дорогой газ даже летом 2022 года.
Lenta.ru
Образовавшийся в Европе энергетический кризис окончится не раньше, чем весной 2023 года.
Экономика сегодня
Высокие цены на газ сохранятся и следующим летом, свидетельствуют форвардные контракты, на которые обратил внимание Bloomberg.
ПРАЙМ
Трейдеры в своем прогнозе обращают внимание на задержки с процессом сертификации газопровода «Северный поток — 2», а также на отношения России и Украины.
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Bloomberg: высокие цены на газ сохранятся до начала 2023 года
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Bloomberg: цены на газ в Европе останутся высокими до начала 2023 года
Радио Sputnik08:16
Bloomberg: трейдеры ожидают летом 2022 года рекордно дорогого газа в ЕС
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Bloomberg: энергокризис в ЕС завершится не раньше весны 2023 года
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Bloomberg: цены на газ в ЕС летом 2022 года достигнут рекордной отметки
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