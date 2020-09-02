Bloomberg: у Кувейта из-за падения цен на нефть заканчиваются деньги
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Кувейт, мировая нефтяная держава, оказалась на мели. Причиной этого стало падение цен на «черное золото», пишет агентство Bloomberg. А эта страна от полученных от нефти доходов зависима на 90 (!) процентов.В источнике
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