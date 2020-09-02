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Bloomberg: у Кувейта из-за падения цен на нефть заканчиваются деньги

Кувейт, мировая нефтяная держава, оказалась на мели. Причиной этого стало падение цен на «черное золото», пишет агентство Bloomberg. А эта страна от полученных от нефти доходов зависима на 90 (!) процентов.В источнике
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Телеканал 360°

СМИ: разбогатевший на нефтеторговле Кувейт оказался на грани кризиса

Телеканал 360°вчера в 11:15
ТАСС

Bloomberg: падение цен на нефть грозит дефицитом бюджета для Кувейта

ТАССвчера в 10:59
РИА Новости

Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги

РИА Новостивчера в 07:48
Взгляд.ру

Bloomberg предрек финансовый кризис мировой нефтяной державе

Взгляд.рувчера в 08:22
Газета.Ru

Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса

Газета.Ruвчера в 08:04
REGNUM

Кувейт оказался на мели из-за коронавируса — Bloomberg

REGNUMвчера в 08:42
Lenta.ru

Глобальная нефтяная держава оказалась на мели

Lenta.ruвчера в 05:30

Мистер Вселенная ответил на обвинения в домогательствах к россиянке

Трехкратный обладатель титула "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны девушки, которая утверждает, что он приставал к ней в отеле в Екатеринбурге, пишет портал "E1.ru".
РИА Новости00:16
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«Красивые» номера предложили продавать за несколько миллионов рублей

Минэкономики разработало и направило в правительство проект постановления о правилах продаж "красивых" номеров автомобилей и мотоциклов через портал госуслуг на онлайн-аукционах: согласно документу, начальная стоимость таких номеров на торгах может достигать 6 млн рублей и выше, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей министерства.
Интерфакс03:48
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Новый российский модуль для МКС избавили от украинских деталей

Украинская аппаратура на новом российском модуле "Наука", запуск которого на Международную космическую станцию намечается в 2021 году, заменена на российскую, сообщил главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева Сергей Кузнецов.
РИА Новостивчера в 04:58
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ФСБ направила в суд дело задержанного в аэропорту Барнаула иностранца

Следственное подразделение УФСБ России по Алтайскому краю направило в суд уголовное дело в отношении выходца из Средней Азии, задержанного в июне в аэропорту Барнаула при попытке вылететь на Ближний Восток для участия в боевых действиях террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
ТАСС01:28
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Роберт Паттинсон не стал советоваться с Кристофером Ноланом по поводу роли Бэтмена

В интервью сингапурскому изданию CNA режиссер Кристофер Нолан признался, что Роберт Паттинсон не спрашивал у него совета, как лучше сыграть Темного рыцаря в «Бэтмене» Мэтта Ривза.
КиноПоиск31 августа в 03:10

В Челябинской области за сутки выявили 76 новых случаев коронавируса

Как сообщала «Губерния», губернатор Алексей Текслер распорядился продлить режим повышенной готовности в Челябинской области, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 6 сентября включительно.
Губерния (г. Челябинск)02:44
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Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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