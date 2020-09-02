Экономика
РИА НовостиBloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги
Кувейт, располагающий крупнейшими запасами нефти, оказался на мели из-за падения цен на этот ресурс, сообщил Bloomberg. В статье отмечается, что экспорт нефти и газа из ближневосточной монархии в этом году упадет почти до половины максимумов 2014 года.
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Политика
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
У России есть подтвержденные данные, что ситуацию в Белоруссии пытаются дестабилизировать со стороны Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 07:04
Происшествия
Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение
Экс-полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 08:00
Происшествия
В Екатеринбурге сильный ветер повалил деревья
В Екатеринбурге жители в соцсетях делятся фотографиями поваленных ветром деревьев - таковы последствия непогоды, сообщает e1.ru.Накануне свердловчан предупредили - порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, а также возможны сильные дожди.
Вестник 04:55
Общество
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
Башкирская гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории.
РИА Новости 07:03
Общество
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Netflix планирует локализовать сервис в России в партнерстве с НМГ, сообщило издание Broadband TV News.
Коммерсантъ 06:26
Шоу-бизнес
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
Вчера на просторах Youtube появилось видео, где Ирина Смелая (Tatarka) и Илья Прусикин (Little Big) заявили о своем разводе.
CT news вчера в 13:09
Общество
В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски
Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии пришли с обыском в PandaDoc, заявил один из основателей IT-компании Микита Микадо.
РИА Новости 07:48
Армия и оружие
Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях
Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях. Об этом сообщается в ежегодном докладе оборонного ведомства США для Конгресса.
Piter.tv 00:43
Кино
Умерла актриса Ирина Печерникова
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова умерла в возрасте 74 лет, сообщила ее подруга Нина Давыдова.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Общество
Аксенов не исключил «фантастических» вариантов водоснабжения Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать все возможные варианты водоснабжения Симферополя и близлежащих районов, "вплоть до самых фантастических".
РИА Новости 03:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Среди первоклассников 1 сентября можно было наблюдать детей Павла Прилучного, Гарика Харламова и Татьяны Терешиной.
Evo-rus.com 04:08
Шоу-бизнес
Наследство Бориса Клюева в 55 млн рублей может достаться жене артиста
Недвижимость актера Бориса Клюева, скончавшегося на 77-м году жизни, оценили в 55 млн рублей.
iReactor 05:34
Происшествия
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Газета.Ru вчера в 08:56
Общество
Преподаватели старше 65 лет смогут работать в вузах в обычном режиме
Сотрудники старше 65 лет или имеющие хронические заболевания смогут работать в вузах в обычном режиме, несмотря на ограничения из-за коронавируса.
ТАСС 07:51
Кино
Netflix снимет сериал по роману «Задача трех тел»
Американский стриминговый сервис Netflix намерен снять сериал по трилогии китайского писателя-фантаста Лю Цысиня «Задача трех тел».
Известия 06:24
Здоровье
Алтайский Минздрав подтвердил вспышку коронавируса в бийской больнице
Заразились 24 медика В Министерстве здравоохранения Алтайского края подтвердили вспышку коронавируса среди персонала центральной горбольницы Бийска.
АМИТЕЛ 00:29
Политика
Путин исключил возможность перехода на дистанционное обучение
Ранее глава Роспотребнадзора заявила о возможном возвращении к дистанционному обучению.
VSE42.RU вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Звезда «Холопа» впервые показала своего ребенка
Российская актриса Александра Бортич впервые показала своего ребенка. Фотографию с сыном она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 07:10
Игры
CDPR опровергла слухи о том, что Cyberpunk 2077 будет весить 200 ГБ
Ранее в сети появились слухи о том, что для установки Cyberpunk 2077 понадобится около 200 ГБ свободного пространства на накопителе.
CyberSport.ru 06:54
Экономика
Акции «Детского мира» утром снизились после SPO
Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.
Интерфакс 03:32
Экономика
Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд руб. для выплат ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет.
РБК вчера в 22:12
Экономика
В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет
Подкомиссия по техрегулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минздрава РФ по введению на территории ЕАЭС обезличенных табачных пачек - стандартных простых упаковок без возможности размещения на них товарных знаков, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на копию протокола заседания, подписанного первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
РИА Новости 02:16
Культура
Сын Виктора Цоя попросил запретить прокат фильма Учителя о музыканте
Наследники Виктора Цоя попросили Владимира Путина запретить фильм Алексея Учителя о музыканте.
Москва FM вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Валентин Гафт отмечает 85-летний юбилей
Газета Культура 02:55
Политика
Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы
Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что находится в Варшаве и планирует встретится с польскими политиками, после чего поедет в Вильнюс.
RT на русском 07:26
Общество
Заболевшая коронавирусом Тимошенко впервые сообщила о своем состоянии
Заболевшая коронавирусом бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила, что после двух недель болезни ей удалось выйти из кризисного состояния.
РБК 06:12
Недвижимость
В Новосибирской области реализуют программу комплексного развития села
Как отметил глава региона Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Маслянинский район, новая программа, инициированная правительством страны и поддержанная президентом РФ, уже дала мощный толчок развитию сельских территорий.
Российская газета 07:40
Происшествия
Избивший актера Шлыкова грузчик написал на него заявление в полицию
Полиция проверяет заявления, касающиеся избиения народного артиста России Юрия Шлыкова в Хамовниках, передает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:21
Политика
Минск вводит персональные санкции против стран Балтии
Минск вводит персональные санкции против стран Балтии. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве глава белорусского МИД Владимир Макей.
Piter.tv 07:20