Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги

Кувейт, располагающий крупнейшими запасами нефти, оказался на мели из-за падения цен на этот ресурс, сообщил Bloomberg. В статье отмечается, что экспорт нефти и газа из ближневосточной монархии в этом году упадет почти до половины максимумов 2014 года.
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Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги

РИА Новости07:48

Глобальная нефтяная держава оказалась на мели

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Глобальная нефтяная держава не может свести концы с концами

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Bloomberg предрек кризис в глобальной нефтяной державе

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Bloomberg: нефтеносный Кувейт уже не может свести концы с концами

Недвижимость.RU06:46

Кувейт оказался на мели после снижения доходов от нефти

Деловое.ТВ07:36
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Политика

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

У России есть подтвержденные данные, что ситуацию в Белоруссии пытаются дестабилизировать со стороны Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 07:04
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Происшествия

Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение

Экс-полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 08:00
1
Происшествия

В Екатеринбурге сильный ветер повалил деревья

В Екатеринбурге жители в соцсетях делятся фотографиями поваленных ветром деревьев - таковы последствия непогоды, сообщает e1.ru.Накануне свердловчан предупредили - порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, а также возможны сильные дожди.
Вестник 04:55
3
Общество

Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Башкирская гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории.
РИА Новости 07:03
164
Общество

«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России

Netflix планирует локализовать сервис в России в партнерстве с НМГ, сообщило издание Broadband TV News.
Коммерсантъ 06:26
114
Шоу-бизнес

Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой

Вчера на просторах Youtube появилось видео, где Ирина Смелая (Tatarka) и Илья Прусикин (Little Big) заявили о своем разводе.
CT news вчера в 13:09
89
Общество

В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски

Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии пришли с обыском в PandaDoc, заявил один из основателей IT-компании Микита Микадо.
РИА Новости 07:48
79
Армия и оружие

Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях

Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях. Об этом сообщается в ежегодном докладе оборонного ведомства США для Конгресса.
Piter.tv 00:43
3
Кино

Умерла актриса Ирина Печерникова

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова умерла в возрасте 74 лет, сообщила ее подруга Нина Давыдова.
Коммерсантъ вчера в 17:31
107
Общество

Аксенов не исключил «фантастических» вариантов водоснабжения Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать все возможные варианты водоснабжения Симферополя и близлежащих районов, "вплоть до самых фантастических".
РИА Новости 03:55
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу

Среди первоклассников 1 сентября можно было наблюдать детей Павла Прилучного, Гарика Харламова и Татьяны Терешиной.
Evo-rus.com 04:08
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Шоу-бизнес

Наследство Бориса Клюева в 55 млн рублей может достаться жене артиста

Недвижимость актера Бориса Клюева, скончавшегося на 77-м году жизни, оценили в 55 млн рублей.
iReactor 05:34
10
Происшествия

Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым

Газета.Ru вчера в 08:56
797
Общество

Преподаватели старше 65 лет смогут работать в вузах в обычном режиме

Сотрудники старше 65 лет или имеющие хронические заболевания смогут работать в вузах в обычном режиме, несмотря на ограничения из-за коронавируса.
ТАСС 07:51
Кино

Netflix снимет сериал по роману «Задача трех тел»

Американский стриминговый сервис Netflix намерен снять сериал по трилогии китайского писателя-фантаста Лю Цысиня «Задача трех тел».
Известия 06:24
Здоровье

Алтайский Минздрав подтвердил вспышку коронавируса в бийской больнице

Заразились 24 медика В Министерстве здравоохранения Алтайского края подтвердили вспышку коронавируса среди персонала центральной горбольницы Бийска.
АМИТЕЛ 00:29
11
Политика

Путин исключил возможность перехода на дистанционное обучение

Ранее глава Роспотребнадзора заявила о возможном возвращении к дистанционному обучению.
VSE42.RU вчера в 11:55
752
Шоу-бизнес

Звезда «Холопа» впервые показала своего ребенка

Российская актриса Александра Бортич впервые показала своего ребенка. Фотографию с сыном она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 07:10
3
Происшествия

В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным

Известия 07:28
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Игры

CDPR опровергла слухи о том, что Cyberpunk 2077 будет весить 200 ГБ

Ранее в сети появились слухи о том, что для установки Cyberpunk 2077 понадобится около 200 ГБ свободного пространства на накопителе.
CyberSport.ru 06:54
8
Экономика

Акции «Детского мира» утром снизились после SPO

Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.
Интерфакс 03:32
23
Экономика

Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд руб. для выплат ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет.
РБК вчера в 22:12
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Экономика

В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет

Подкомиссия по техрегулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минздрава РФ по введению на территории ЕАЭС обезличенных табачных пачек - стандартных простых упаковок без возможности размещения на них товарных знаков, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на копию протокола заседания, подписанного первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
РИА Новости 02:16
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Культура

Сын Виктора Цоя попросил запретить прокат фильма Учителя о музыканте

Наследники Виктора Цоя попросили Владимира Путина запретить фильм Алексея Учителя о музыканте.
Москва FM вчера в 07:40
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Шоу-бизнес

Валентин Гафт отмечает 85-летний юбилей

Газета Культура 02:55
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Политика

Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что находится в Варшаве и планирует встретится с польскими политиками, после чего поедет в Вильнюс.
RT на русском 07:26
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Общество

Заболевшая коронавирусом Тимошенко впервые сообщила о своем состоянии

Заболевшая коронавирусом бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила, что после двух недель болезни ей удалось выйти из кризисного состояния.
РБК 06:12
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Недвижимость

В Новосибирской области реализуют программу комплексного развития села

Как отметил глава региона Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Маслянинский район, новая программа, инициированная правительством страны и поддержанная президентом РФ, уже дала мощный толчок развитию сельских территорий.
Российская газета 07:40
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Происшествия

Избивший актера Шлыкова грузчик написал на него заявление в полицию

Полиция проверяет заявления, касающиеся избиения народного артиста России Юрия Шлыкова в Хамовниках, передает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:21
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Политика

Минск вводит персональные санкции против стран Балтии

Минск вводит персональные санкции против стран Балтии. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве глава белорусского МИД Владимир Макей.
Piter.tv 07:20
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