Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruBloomberg: участники ОПЕК+ приближаются к пролонгации сделки

Участники сделки ОПЕК+ приближаются к соглашению о пролонгации сделки, однако уже третий день не могут согласовать дату ближайшего заседания, пишет Bloomberg.
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Переговоры ОПЕК+ по нефти оказались на грани срыва из-за нарушителей

RuNews24.ru10:25

Ирак сообщил о приверженности сделке ОПЕК+

РИА Новости10:14

Названы виновники возможного срыва переговоров по нефти

Lenta.ru09:03

Не все страны выполнили свои обязательства по соглашению ОПЕК+

ИА Красная Весна09:46

Цены на нефть резко снизились из-за ультиматума Саудовской Аравии и России

Profinance.ru09:20

Встреча ОПЕК+ может не состояться из-за нарушений квот

Коммерсантъ07:48
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Общество

В США нашли доказательства руки России в массовых беспорядках

"Кремлевский" паблик пошутил над "виновниками" протестов в Америке В Соединенных Штатах нашли так называемую "руку России" в беспорядках, окутавших страну.
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Шоу-бизнес

Парень Бузовой похвастался покупками в ЦУМе на миллион

Блогер Давид Манукян, который встречается с телеведущей Ольгой Бузовой потратил миллион рублей на покупку дорогой одежды.
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Политика

Трамп высказался за присутствие России в G7

Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
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Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске задержан после утечки нефтепродуктов.
Газета.Ru 10:36
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Политика

Путин одобрил выдвижение губернатора ХМАО Комаровой на новый срок

Президент России Владимир Путин одобрил планы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Натальи Комаровой участвовать в выборах главы региона.
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Шоу-бизнес

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Актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов решил объяснить у себя в инстаграме, зачем ранее выложил видео, в котором раскритиковал сатирическую пародию юмориста Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина и введенные им в столице карантинные меры.
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США начали расследование против России и Китая

Отдельным пунктом шли обвинения против России и Китая в том, что их промышленная политика оказывает негативное воздействие на рынок.
Lenta.ru 02:40
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Экономика

В Калужской области появится новое энергетическое предприятие

Kaluga-poisk.ru 08:56
Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
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Происшествия

На Кубани коронавирус выявлен у четырехмесячного ребенка

На Кубани за сутки выявлено 84 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Российская газета 01 июня в 04:24
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Общество

В Петербурге объяснили подскочившее число умерших от коронавируса

В Санкт-Петербурге специалисты рассказали о росте смертности от новой коронавирусной инфекции.
Санкт-Петербургские ведомости 09:56
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
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Происшествия

В центре Москвы в ДТП с пятью автомобилями пострадал человек

Пять автомобилей столкнулись в среду днем в центре Москвы, на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом - пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
РИА Новости 08:53
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Игры

Элли поёт в новом рекламном ролике The Last of Us Part II

Sony выпустила новый рекламный ролик The Last of Us Part II для кабельной сети ESPN.
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Общество

В Москве опубликованы графики отключения горячей воды

Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс вчера в 11:08
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Общество

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

Вести.Ru 07:47
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Учения бомбардировщиков ВВС США B-1B над Черным морем представляют "серьезную опасность" для российского Военно-морского флота в этой акватории, пишут американские СМИ.
Газета.Ru 10:28
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Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом

Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом.
Lenta.ru 05:13
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
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Общество

Соловьев назвал увольнение соведущей Шафран «повышением»

Соловьев утверждает, что у него не было конфликтов с Шафран, и называет увольнение соведущей "повышением".
Газета.Ru 09:59
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Космос

Новости Китая, утро: новые ракеты и странные угрозы Вашингтона

«Чанчжэн-11» до сих пор являлась единственной твердотопливной ракетой-носителем среди всех «Великих походов», так переводится название самой широкой и популярной линейки китайских ракет.
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Президент Казахстана оценил возможность «крымского сценария» в его стране

Журналисты «Комсомольской правды» попросили президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева оценить «прогнозы» некоторых экспертов о возможном повторении сценария Крыма или Донбасса в его стране.
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Общество

Оперштаб объяснил высокий рост выявления коронавируса на Среднем Урале

Замруководителя регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что рост выявления COVID-19 в Свердловской области связан с включением в работу по тестированию работодателей региона.
Вечерние Ведомости 07:21
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Здоровье

Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных

Другие симптомы: новая вспышка в Китае показала, что коронавирус мог мутировать Заражение Если вы заболели коронавирусом, вам необходимо ограничить контакт с животными «так же, как и при нахождении рядом с другими людьми», подчеркивают ученые.
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
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Авто

Обновленный Hyundai Santa Fe получил стильный дизайн

Став первым автомобилем бренда, построенным на «новой платформе третьего поколения», кроссовер получил по-настоящему смелую внешность, более современный интерьер и гибридную силовую установку.
Автоновости дня 01:41
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Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. По состоянию на март 2020 г. в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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