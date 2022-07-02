Будьте в Плюсе

Bloomberg: указ Путина о «Сахалине-2» спровоцирует борьбу Запада и Японии за энергоресурсы

Решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы, пишут
 обозреватели Bloomberg.
РИА Новости
Как пишет Bloomberg, согласно путинскому указу, Sakhalin Energy или совместное предприятие, Shell, Mitsui, Mitsubishi и «Газпрома», переходят в собственность России, говоря проще национализируются.
Апрал
"Если проект "Сахалин-2", поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику", — прогнозирует аналитик Хироши Хашимото.
РИА Новости
Остальные акционеры "Сахалин энерджи" в течение месяца должны согласиться принять доли в создаваемой компании пропорционально долям в прежнем операторе.
ТАСС

Подробнее о событии

Bloomberg: Указ Путина по «Сахалину-2» приведёт к усилению борьбы между Японией и Западом
Life.ru10:18
Bloomberg: указ Путина о «Сахалине-2» развернул жесткую борьбу на Западе
ПРАЙМ11:11
Bloomberg заявил о борьбе Запада и Японии за энергию из-за указа Путина о «Сахалине-2»
Lenta.ru10:55
Bloomberg: Путин указом о «Сахалине-2» развернул жёсткую борьбу между Западом и Японией
RT на русском11:28
Bloomberg: указ Путина о «Сахалине - 2» может спровоцировать борьбу между Западом и Японией
Газета.Ru10:13
Bloomberg: решение Путина по «Сахалину-2» развернет жесткую борьбу на Западе
ФАН09:40
Bloomberg: указ Путина о «Сахалине-2» спровоцирует борьбу Запада и Японии за энергоресурсы
РИА Новости09:13

Интересное

В ВГА Запорожской области сообщили об обстреле грузового поезда

Украинские военные обстреляли грузовой поезд в Запорожской области, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
RT на русском12:49

РИА Новости сообщило о взятии Лисичанска и его переходе под контроль союзных сил

Вооруженные силы (ВС) России и союзные войска ЛНР взяли под контроль город Лисичанск.
Lenta.ru12:21

Захарова ответила главе МИД Латвии Ринкевичу о его ориентации в рамках дискуссии о борще

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы Министерства иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича о борще.
Lenta.ru07:46

Президент Узбекистана Мирзиеев решил не вносить поправки в Конституцию по Каракалпакстану

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в столицу автономной республики Каракалпакстан Нукус, где накануне прошли беспорядки, и предложил не вносить поправки в конституцию, касающиеся суверенитета региона.
Lenta.ru12:46

Лукашенко заявил о попытке ВСУ нанести удар по военным объектам в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несколько дней назад украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены.
РИА Новости12:10

Зампред Совбеза Медведев заявил о завершении бурного романа европейцев с украинцами

Отношения между Европой и Украиной можно сравнить с «бурным романом», который подходит к концу.
Известия10:55

В Турции задержали летевшую через Анкару россиянку за нарушение миграционных правил

Власти Турции задержали в аэропорту Анкары детского врача гражданку РФ Елену Гавриленко, которая следовала через эту страну транзитом в Молдавию.
ТАСС11:24

Поднятый в Бердянске большой десантный корабль «Саратов» отправят на ремонт в Керчь

Большой десантный корабль (БДК) «Саратов», поднятый в порту Бердянска, планируют отправить на ремонт в Керчь.
Lenta.ru11:31

Польский политик Качиньский заявил о намерении страны добиваться репараций от Германии

В Польше несколько лет назад подняли вопрос, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы.
РИА Новости10:14