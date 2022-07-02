"Решение России по перераспределению прав собственности проекта "Сахалин-2" может еще больше сузить мировые рынки, заставив Японию вести конкуренцию с Европой за альтернативные источники поставок", - отмечает издание.
"Если проект "Сахалин-2", поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику", — прогнозирует аналитик Хироши Хашимото.
В Польше несколько лет назад подняли вопрос, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы.