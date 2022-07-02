Будьте в Плюсе

Bloomberg: указ Путина о «Сахалине-2» спровоцирует борьбу Запада и Японии за энергоресурсы

Решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы, пишут
 обозреватели Bloomberg.
РИА Новости
"Решение России по перераспределению прав собственности проекта "Сахалин-2" может еще больше сузить мировые рынки, заставив Японию вести конкуренцию с Европой за альтернативные источники поставок", - отмечает издание.
ТАСС
"Если проект "Сахалин-2", поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику", — прогнозирует аналитик Хироши Хашимото.
РИА Новости
Согласно документу, оператора проекта «Сахалин-2» — Sakhalin Energy — сменит новое, российское юрлицо.
RT на русском

Подробнее о событии

Bloomberg: Путин указом о «Сахалине-2» развернул жёсткую борьбу между Западом и Японией
RT на русском11:28
Bloomberg: указ Путина о «Сахалине-2» развернул жесткую борьбу на Западе
ПРАЙМ11:11
Агентство Bloomberg: Путин одним указом развернул жесткую борьбу между Западом и Японией
Экономика сегодня09:39
Bloomberg: указ Путина о «Сахалине - 2» может спровоцировать борьбу между Западом и Японией
Газета.Ru10:13
Bloomberg: решение Путина по «Сахалину-2» развернет жесткую борьбу на Западе
ФАН09:40
Bloomberg: указ Путина о «Сахалине-2» спровоцирует борьбу Запада и Японии за энергоресурсы
РИА Новости09:13
Bloomberg заявил о борьбе Запада и Японии за энергию из-за указа Путина о «Сахалине-2»
Lenta.ru10:55

Интересное

Кадыров заявил, что Лисичанск взят под контроль

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram, что Лисичанск, город-спутник Северодонецка, взят под контроль российскими силами.
РБК13:50

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил об обстреле грузового поезда из гранатомета

В Запорожской области был обстрелян грузовой поезд.
Lenta.ru13:06

Президент США Байден направил Конгрессу письмо о приеме Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден отправил в комитеты конгресса письмо о вступлении Финляндии в НАТО, сообщила пресс-служба Белого дома.
РИА Новости13:28

Американский политик Габбард обвинила президента США Байдена в госизмене из-за Зеленского

Президент США Джо Байден предал государство ради интересов Украины, считает экс-конгрессвумен Тулси Габбард.
РИА Новости11:57

Лукашенко заявил о попытке ВСУ нанести удар по военным объектам в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несколько дней назад украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены.
РИА Новости12:10

Глава Siemens Healthineers Шмитц: компания остается в России ради помощи онкобольным детям

Шмитц добавил, что компания продолжает выполнять договорные обязательства в России и не ищет клиентов, а новые проекты ограничены по масштабам.
РИА Новости08:53

В Турции задержали летевшую через Анкару россиянку за нарушение миграционных правил

Власти Турции задержали в аэропорту Анкары детского врача гражданку РФ Елену Гавриленко, которая следовала через эту страну транзитом в Молдавию.
ТАСС11:24

Юрист заявил, что задержанного хоккеиста Ивана Федотова могут направить на службу в армию

Князев пришел к выводу, что тюрьма голкиперу скорее всего не грозит. Он допустил, однако, что игрока направят на прохождение службы.
Lenta.ru10:11

Польский политик Качиньский заявил о намерении страны добиваться репараций от Германии

В Польше несколько лет назад подняли вопрос, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы.
РИА Новости10:14