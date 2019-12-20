Финансы

Газета.RuГазета.RuBloomberg: украинская гривна лидирует среди валют по темпам укрепления

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С начала 2019 года украинская гривна укрепилась к доллару на 19% и заняла лидирующую позицию в мировом рейтинге валют, которые больше всего укрепились к американской валюте. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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