Финансы
News.ruBloomberg: укрепление гривны стало проблемой для властей Украины
Рост курса украинской гривны по отношению к доллару составил 16,5% за 2019 год. Однако для властей страны такое укрепление национальной валюты стало проблемой, передаёт Bloobmberg. Доходы государства от экспорта упали, так как бюджет составлялся при условии стоимости одного доллара в 28,2 гривны.
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Bloomberg рассказал о проблемах украинского госбюджета из-за укрепления гривны
Народные новостивчера в 20:31
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Энергетика
Россия может остановить экспорт нефти в Белоруссию с 1 января
Затягивание переговоров Москвы и Минска об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в 2020 году может привести к приостановке экспорта сырья с 1 января.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Общество
В Ярославской епархии рассказали, за что иерея отстранили от служения
Ростовский священник Александр Парфенов отстранен от служения на 5 лет не за активную общественную деятельность, как он утверждает, а за "не должное осуществление" им его прямых обязанностей как священника, сообщил пресс-секретарь ярославской епархии отец Александр Сатомский.
Футбол
«Барселона» сделала предложение «Динамо Загреб» по Ольмо
Источник со ссылкой на Diario AS сообщает, что "Барселона" сделала официальное предложение загребскому "Динамо" по полузащитнику Даниэлю Ольмо.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Культура
«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»
Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился перед россиянами за поведение на МЧМ
Шоу-бизнес
Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату
Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Политика
Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Здоровье
Кузбасские кардиохирурги удалили тромб у новорожденного
Кузбасские кардиохирурги удалили у новорожденного из Новокузнецка тромб в левом предсердии, который угрожал жизни ребенка, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
Энергетика
«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите
В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
ОМОН встретил пришедших за зарплатой сотрудников SPAR
Экономика
Как проиндексируют пенсии с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Общество
В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
Кино
Netflix составил рейтинг лучших сериалов и фильмов 2019 года
Netflix подсчитал, какие аниме, фильмы и сериалы пользовались наибольшей популярностью у зрителей в 2019 году.
Политика
Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»
«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
Политика
Участница обмена пленными: на Украине царит атмосфера страха
Украинские спецслужбы поставили на поток ловлю «российских шпионов», заявила бывшая чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, освобождённая из украинского плена, сообщило 31 декабря «Донецкое агентство новостей».
Футбол
«Барселону» Гвардиолы назвали лучшей командой десятилетия
Журнал Four Four Two составил рейтинг лучших команд уходящего десятилетия (2010-2019).
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон сообщил, что уехал в Ливан
Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон сообщил, что находится в Ливане.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым годом
Экономика
Башкирия оказалась в тройке лидеров ПФО по динамике притока инвестиций
По динамике притока инвестиций Башкирия оказалась на третьем месте в Приволжском федеральном округе после Кировской области и Пермского края, следует из данных Росстата.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Общество
Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая
Россельхознадзор сообщил о временной приостановке импорта цитрусовых культур из Китая.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com из-за требования от отелей обязательного соблюдения паритета цен.