Энергетика

Газета.RuГазета.RuBloomberg увидел угрозу российской нефтедобыче из-за потепления

Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу российской нефтедобыче. С такой позицией выступил аналитик Bloomberg Джулиан Ли.
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Аналитик Bloomberg рассказал, чем глобальное потепление грозит России

News.ru07:45

Bloomberg увидел угрозу российской нефтедобыче из-за потепления

Газета.Ru07:20

Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобыче в России из-за потепления

Реальное время07:13

Аналитик Bloomberg указал на угрозу нефтедобыче в России из-за потепления

РБК06:49
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Экономика

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
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Машина влетела в подземный переход в центре Симферополя

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате вылета автомобиля в подземный переход в центре Симферополя после ДТП.
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ЦСКА стал лидером чемпионата России

Lenta.ru 06:21
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество

В столице начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

Полиция обеспечивает меры безопасности в центре Москвы, где в воскресенье проходит согласованный с властями митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела".
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В США щенок спас детей от ядовитой змеи ценой собственной жизни

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Противогрибковое вещество активно борется со стафилококком

Японские ученые смогли синтезировать из гриба ушарелид – вещество, которое показало активность против грибков и золотистого стафилококка с множественной лекарственной устойчивостью.
Goroday.ru вчера в 19:03
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Кроссовер Genesis GV80 рассекретили

Появилась информация о новом кроссовере Genesis GV80.
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Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.
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Украинская писательница начала оскорблять таксиста из-за русской речи

Украинская детская писательница Лариса Ницой вступила в конфликт с водителем такси, который "принципиально" отвечал ей на русском языке.
Аргументы недели 06:59
Авто

Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в РФ

За три года машины прошла свыше 1 млн километров, и за это время двигателю делали два капитальных ремонта.
Tvoe-avto.com 26 сентября в 15:39
Общество

В небе Подмосковья засняли необычный объект

Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
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В Словакии приостановили полеты МиГ-29 после крушения истребителя

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Политика

В Крыму ответили на планы Киева возобновить перевозки

Ранее News.ru писал, что украинские власти хотят возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым.
News.ru 07:50
Происшествия

В украинских Черновцах родились сиамские близнецы

На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
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Происшествия

Два человека погибли после падения автомобиля в Москву-реку

В Москве в результате падения автомобиля в Москву-реку погибли два человека. об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:55
Футбол

«Витесс» Слуцкого в меньшинстве переиграл «Валвейк»

С 49-й минуты «Витесс» играл в меньшинстве после удаления Юлиана Леливельда, однако это не помешало команде вырвать победу.
Bookmaker-ratings.ru 08:08
Наука

Сотни мусорных островов обнаружены в Черном море

В Черном море ученые обнаружили сотни мусорных островов.
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Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
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ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России

В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
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Происшествия

В воронежской многоэтажке в батареи вместо тепла подали ток

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Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Авто

Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию

«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
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Чиновница из Германии подверглась изнасилованию в московском парке

Отмечается, что 35-летняя гражданка Германии вечером 26 сентября совершала променад в парке "Косинский", находящемся в округе Балашиха.
Газета.Ru 05:20
Авто

На вторичном авторынке России может смениться лидер

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Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила

На Кубани сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали сразу несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила.
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Происшествия

В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
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Галицкий объяснил, в чем смысл зарабатывания денег

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, зачем требуется зарабатывать деньги.
Спорт-Экспресс 06:50
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости вчера в 07:16
Политика

Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель

Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
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Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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