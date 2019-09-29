Энергетика
Газета.RuBloomberg увидел угрозу российской нефтедобыче из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу российской нефтедобыче. С такой позицией выступил аналитик Bloomberg Джулиан Ли.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:06, Вашингтон
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек участвуют в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости 09:15
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Политика
К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Театры
Умер великий режиссер Марк Захаров
Sputnik Латвия вчера в 05:59
Политика
Парламентские выборы стартовали в Австрии
Согласно прогнозам, фаворитом на выборах является Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем, который, как ожидается, вновь вступит в должность канцлера.
Политика Сегодня 00:43
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Наука
В чайных пакетиках обнаружили миллиарды частиц пластика
Местное время (г. Пермь) 26 сентября в 10:01
Футбол
«Витесс» Слуцкого в меньшинстве одержал победу над «Валвейком»
«Витесс» обыграл «Валвейк» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Нидерландов.
ProstoProSport 08:09
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Киберспорт
Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
Чемпионат вчера в 09:26
Общество
Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины
Известия вчера в 20:26
Политика
В Крыму ответили на планы Киева возобновить перевозки
Ранее News.ru писал, что украинские власти хотят возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым.
News.ru 07:50
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.
Lenta.ru 09:08
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Авто
Первый паркетник Genesis GV80 показали на фото от дилера
Genesis разрабатывает свой первый внедорожник. Так называемый GV80 покажется миру в конце года.
SpeedMe вчера в 03:06
Гаджеты
Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года
По сети ходят слухи о возможном выходе новейших видеокарт AMD GPU Navi 12 и Navi 14 уже в следующем месяце, то есть в октябре.
Anonsens 04:13
Происшествия
Ток пустили по батареям отопления в Воронеже
Газета.Ru 09:58
Происшествия
В подмосковном парке надругались над иностранкой
Известно, что инцидент произошел вечером 26 сентября на территории парка в подмосковной Балашихе.
Lenta.ru 09:25
Шоу-бизнес
В Сети появились новые фото очнувшегося после комы Алексея Янина
На просторах Сети оказались опубликованы новые фото отечественного актера Алексея Янина, очнувшегося после комы.
Актуальные Новости 07:50
Политика
Писательница-русофоб назвала «антиукраинской гнидой» русскоязычного таксиста
Писательница-русофоб и активный борец за сохранность украинского языка Лариса Ницой оскорбила русскоязычного таксиста и назвала его антиукраинской гнидой.
Газета.Ru 04:57
Космос
Девятая планета от Солнца может оказаться чёрной дырой – учёные
Американские учёные предполагают, что девятой планетой от Солнца, на существование которой указывают многие астрономические наблюдения, может оказаться чёрная дыра, расположившаяся на краю нашей солнечной системы.
REGNUM вчера в 10:11
Политика
Times: Джонсону может грозить импичмент
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС 06:33
Политика
Росстат анонсировал первую цифровую перепись населения в 2020 году
Глава Росстата рассказал, что переписчики будут ходить не с бумажными листами, а с планшетами, и потом данные не придется сканировать.
Коммерсантъ 09:54
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.
Известия 09:18
Музыка
Гребенщиков спел о пропагандистах из телевизора
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков спел о пропагандистах, работающих на российском телевидении.
МР7.ру 08:43
Транспорт
Тестовая «Ласточка» отправилась из Петербурга в Финляндию
Первый тестовый электропоезд «Ласточка» из Санкт-Петербурга в Финляндию отправился сегодня утром, 28 сентября, с Финляндского вокзала в Иматру.
REGNUM вчера в 07:30