Энергетика

Газета.RuГазета.RuBloomberg увидел угрозу российской нефтедобыче из-за потепления

Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу российской нефтедобыче. С такой позицией выступил аналитик Bloomberg Джулиан Ли.
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Над российской нефтедобычей нависла страшная угроза

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