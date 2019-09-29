Энергетика

Газета.RuГазета.RuBloomberg увидел угрозу российской нефтедобыче из-за потепления

Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу российской нефтедобыче. С такой позицией выступил аналитик Bloomberg Джулиан Ли.
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Над российской нефтедобычей нависла страшная угроза

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Bloomberg увидел угрозу российской нефтедобыче из-за потепления

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Аналитик Bloomberg указал на угрозу нефтедобыче в России из-за потепления

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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:55, Вашингтон
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