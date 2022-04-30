ForbesBloomberg узнал детали долларовых выплат Минфином по евробондамМинфин России использовал внутренние долларовые резервы, чтобы произвести выплаты по двум выпускам еврооблигаций, написал Bloomberg со ссылкой на источники.ForbesПо данным источника Bloomberg, знакомого с вопросом, Россия использовала банк «Дом.РФ», не попавший под санкции.Коммерсантъ«Дом.РФ» передал средства Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon), банку—корреспонденту по облигациям, сообщил источник.КоммерсантъПлатежи были осуществлены в валюте выпуска данных евробондов.Expert.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииСтали известны детали долларовых платежей Минфина по евробондамExpert.ru14:11Bloomberg раскрыл подробности долларовых выплат по суверенных евробондам РоссииПолитРоссия12:00Bloomberg раскрыло детали выплат России по евробондамКоммерсантъ09:32Стало известно, как Россия рассчиталась по евробондамСекрет фирмы11:37Bloomberg узнал детали долларовых выплат Минфином по евробондамForbes08:24Показать ещёОценить8Поделиться