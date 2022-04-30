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Bloomberg узнал детали долларовых выплат Минфином по евробондам

Минфин России использовал внутренние долларовые резервы, чтобы произвести выплаты по двум выпускам еврооблигаций, написал Bloomberg со ссылкой на источники.
Forbes
По данным источника Bloomberg, знакомого с вопросом, Россия использовала банк «Дом.РФ», не попавший под санкции.
Коммерсантъ
«Дом.РФ» передал средства Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon), банку—корреспонденту по облигациям, сообщил источник.
Коммерсантъ
Платежи были осуществлены в валюте выпуска данных евробондов.
Expert.ru

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