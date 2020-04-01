Коронавирус

РБКРБКBloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу

По словам источников агентства, в докладе делается вывод о том, что китайские официальные данные являются поддельными. Китай — не единственная страна с подозрительной публичной отчетностью о коронавирусе, считают американские политики.
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Bloomberg: Китай занижает статистику по заболеваемости и смертности от COVID-19

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Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
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Жители Якутии сегодня, 1 апреля, остались без связи, у абонентов компании «Ростелеком» по всей республике также погасли экраны телевизоров, исчез интернет.
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Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
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Газета.Ru 18:40
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
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Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
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Девочке, 5 лет живущей в медцентре, нашли новую семью

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ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона

Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
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