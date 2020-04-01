Коронавирус
РБКBloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу
По словам источников агентства, в докладе делается вывод о том, что китайские официальные данные являются поддельными. Китай — не единственная страна с подозрительной публичной отчетностью о коронавирусе, считают американские политики.
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Здоровье
Названы признаки того, что человек уже переболел коронавирусом
Ученые из Оксфорда рассказали о признаках того, что человек мог переболеть коронавирусом.
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
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Общество
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Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
Политика
Россия направляет помощь США для борьбы с коронавирусом
Сегодня стало известно, что во время разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом глава нашей страны предложил помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией западному партнеру.
Общество
Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции
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Политика
Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии
Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Общество
Три пациента с коронавирусом скончались в Москве
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Общество
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Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Происшествия
В Якутии нарушена связь из-за похищенного кабеля «Ростелекома»
Жители Якутии сегодня, 1 апреля, остались без связи, у абонентов компании «Ростелеком» по всей республике также погасли экраны телевизоров, исчез интернет.
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Общество
В ООН назвали последствия для экономики арабских стран из-за пандемии
В ООН оценили экономические последствия для арабских стран на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Земфира выпустила новую песню «Крым».
Общество
Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Общество
Госдеп призвал американцев не скупать туалетную бумагу
Госдеп обратился к американцам с просьбой массово не скупать туалетную бумагу.
Космос
NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду
Общество
Подмосковье и Москву не планируют блокировать из‑за коронавируса
Блокирование Подмосковья и Москвы в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции не планируется, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова
Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
Авто
Subaru приостановила производство в Японии
Футбол
Геркус рассказал о споре с Семиным по поводу Фарфана
Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о споре с главным тренером "железнодорожником" Юрием Семиным из-за перуанского форварда Джефферсона Фарфана.
Игры
Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
На PlayStation 4 вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако компания Sony Interactive Entertainment решила ограничить продажу игры для российских пользователей консоли.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона
Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
В МВД рассказали, как россияне соблюдают режим самоизоляции
Заместитель начальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД РФ Станислав Наумов сказал, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.