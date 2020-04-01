По словам источников агентства, в докладе делается вывод о том, что китайские официальные данные являются поддельными. Китай — не единственная страна с подозрительной публичной отчетностью о коронавирусе, считают американские политики.

Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу

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