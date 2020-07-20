Коронавирус
РБКBloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников программы, попросивших об анонимности.
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с чего всё началось
У политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра им. Гамалеи, сообщили источники Bloomberg.Коммерсантъвчера в 23:01
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