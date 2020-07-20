Коронавирус

РБКРБКBloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле

Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников программы, попросивших об анонимности.
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У политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра им. Гамалеи, сообщили источники Bloomberg
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Российские медики отрицают тайную вакцинацию представителей элиты от коронавируса

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Во время пандемии 94% организаций для детей-сирот прекратили визиты волонтеров.
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Участник акции в поддержку Фургала получил пять суток ареста

Суд на Дальнем Востоке назначил пять суток ареста Антону Расину, одному из трех задержанных на митинге против преследования хабаровского гебернатора Сергея Фургала.
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В Киеве открыли памятник убитому журналисту Шеремету

Киев, 20 июля 2020, 09:59 — REGNUM В четвёртую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве открыли памятник, посвящённый убитому, сообщил 20 июля телеканал «1+1».
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
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Презентация Nintendo Direct Mini пройдет 20 июля.
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Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин планировали разойтись мирно и с уважением, но бракоразводный процесс начинает набирать обороты, и отношения между бывшими возлюбленными накаляются.
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Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
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Футбол

«Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге

Денежные средства для участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) получил футбольный клуб «Химки» из Московской области.
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Екатерина Диденко через 4 месяца после смерти мужа нашла новую любовь

Блогер Екатерина Диденко, получившая печальную славу после вечеринки с сухим льдом на своем дне рождения, который обернулся смертью трех человек, снова шокировала своих подписчиков.
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В Бийске на детской площадке незакрепленная горка упала на восьмилетнюю девочку.
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