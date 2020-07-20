с чего всё началось

Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников программы, попросивших об анонимности.

Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле

Происшествия В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram. 114

Футбол Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер с изображением Федуна Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал поступок болельщиков "Зенита", которые вывесили на стадионе баннер с изображением владельца красно-белых Леонида Федуна.

Происшествия Участник акции в поддержку Фургала получил пять суток ареста Суд на Дальнем Востоке назначил пять суток ареста Антону Расину, одному из трех задержанных на митинге против преследования хабаровского гебернатора Сергея Фургала. 6

Происшествия В Киеве открыли памятник убитому журналисту Шеремету Киев, 20 июля 2020, 09:59 — REGNUM В четвёртую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве открыли памятник, посвящённый убитому, сообщил 20 июля телеканал «1+1».

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России. 117

Игры Сегодня пройдет презентация Nintendo Direct Mini Презентация Nintendo Direct Mini пройдет 20 июля.

Шоу-бизнес Бракоразводный процесс Пелагеи и Телегина грозит обернуться скандалом Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин планировали разойтись мирно и с уважением, но бракоразводный процесс начинает набирать обороты, и отношения между бывшими возлюбленными накаляются. 37

Гаджеты Redmi представила беспроводные наушники за 11 долларов Сегодня производитель представил следующие поколение этих наушников – Redmi AirDots 2. Наушники будут доступны для краудфандинга с 22 июля по ц 11 долларов.

Футбол «Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге Денежные средства для участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) получил футбольный клуб «Химки» из Московской области.

Экономика Минфин не намерен превышать рост госдолга выше 20% ВВП Заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов предположил, что данный порог не будет преодолен в случае, если не будет затянут дольше 2021 года. 2

Хоккей Алексей Ковалев назначен главным тренером хоккейного «Куньлуня» Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Рэд Стар" объявил о назначении экс-хоккеиста сборной России Алексея Ковалева на пост главного тренера.