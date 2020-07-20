с чего всё началось

Это спекуляция. Еще не были проведены доклинические исследования, это слухи.

Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников программы, попросивших об анонимности.

Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле

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