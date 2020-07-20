Коронавирус
РБКBloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников программы, попросивших об анонимности.
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Это спекуляция. Еще не были проведены доклинические исследования, это слухи.
— Вадим Тарасов, российский хоккеистВести.Ru 04:06
с чего всё началось
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что российская элита с апреля получила возможность опробовать экспериментальную вакцину этого центра.Интерфакс03:11
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Культуромания 18 июля в 11:20
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Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80.
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Общество
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На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море
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Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
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