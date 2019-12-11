Политика

РБКРБКBloomberg узнал о готовности стран ЕС продлить санкции против России

Страны — члены Евросоюза в четверг, 12 декабря, собираются продлить санкции против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Речь идет об экономическом пакете мер, срок действия которых истекает 31 января 2020 года.
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