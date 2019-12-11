Политика
РБКBloomberg узнал о готовности стран ЕС продлить санкции против России
Страны — члены Евросоюза в четверг, 12 декабря, собираются продлить санкции против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Речь идет об экономическом пакете мер, срок действия которых истекает 31 января 2020 года.
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Экономика
Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири
Производитель кондитерских изделий «Мон’дэлис Русь» (входит в американскую группу Mondelez International) решил не достраивать завод под Новосибирском, рассказал «Коммерсанту» представитель компании.
Экономика
Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Технологии
Эксперт: В мире появилась мода на протестный туризм
Как уже писала газета ВЗГЛЯД, на этом же круглом столе ЭИСИ представил "индекс ключевых протестных выступлений 2019 года".
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентных пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
Спорт
Матвиенко: Россия может проводить свои Олимпийские игры
Россия может организовать спортивные соревнования не хуже Олимпиады. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Шоу-бизнес
Настя Каменских вызвала негодование своим фото напротив унитаза
Певица Настя Каменских вызвала недоумение у своих подписчиков, опубликовав в микроблоге фотографию, на которой она позирует на фоне унитаза.
Политика
Комитет сената США одобрил новые санкции против России
Комитет по иностранным делам сената конгресса США утвердил законопроект, согласно которому могут быть введены новые санкции против российских физических и юридических лиц.
Кино
Стали известны актеры нового фильма «Один дома»
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Общество
В турецкой Анталье объявлен высший уровень погодной опасности
Политика
Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям
Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Армия и оружие
В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы
Общество
Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей
Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Экономика
Мировые богачи нашли новый способ зарабатывать состояния
Состоятельные бизнесмены нашли новый способ хранить деньги и приумножать богатство в условиях замедления роста мировой экономики и смягчения кредитно-денежной политики центральными банками разных стран.
Авто
В 2021 году появится Lada Granta нового поколения
Известно, что главным инженером проекта новой версии Лады гранты назначен Василий Батищев.
Происшествия
В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотографа
В подмосковной деревне Никифорово неподалеку от автобусной остановки полицейские обнаружили обезглавленное тело мужчины.
Здоровье
Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства
«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Футбол
Малиновский остался в запасе «Аталанты» на матч с «Шахтером»
Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтера» и итальянской «Аталанты» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем.
Гаджеты
Xiaomi первой выпустит смартфон с памятью нового поколения
Топ-менеджер Xiaomi Лу Вейбинг (Lu Weibing) объявил, что первый смартфон с оперативной памятью нового поколения выпустит китайская компания.
Здоровье
В Курской области проводится модернизация первичной медпомощи на селе
Проекты по модернизации первичной медицинской помощи обсудили с губернатором Курской области Романом Старовойтом.
Происшествия
Найдено тело еще одного погибшего при пожаре в одесском колледже
Число погибших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе увеличилось до 13, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Футбол
«Атлетико» и «Локомотив» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Мадридский "Атлетико" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.