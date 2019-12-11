Страны — члены Евросоюза в четверг, 12 декабря, собираются продлить санкции против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Речь идет об экономическом пакете мер, срок действия которых истекает 31 января 2020 года.

Bloomberg узнал о готовности стран ЕС продлить санкции против России

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