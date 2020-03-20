Москва, 20 марта 2020, 17:36 — REGNUM Власти Российской Федерации не собираются первыми идти на перемирие с Саудовской Аравией в нефтяной войне, несмотря на катастрофическое обрушение цен на энергоносители. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с саудитами

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