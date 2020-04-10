Коронавирус

РБКРБКBloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн

4 фото
7 апреля Минфин сообщил, что возобновит аукционы ОФЗ, однако аукцион 8 апреля был признан несостоявшимся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен». На действующий сейчас план поддержки экономики правительство зарезервировало 1,4 трлн руб.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
Правительство России планирует резко нарастить меры стимулирования экономики, выделив около 1 трлн руб., что составляет примерно $13,5 млрд, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ12:45

Подробнее о событии

Bloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн

РБК16:49

В России направят почти триллион рублей на стимулирование экономики

Ёлдаш12:59

Bloomberg: правительство подготовило новый пакет антикризисных мер на 1 трлн рублей

Forbes13:06

Bloomberg узнал о планах России выделить триллион рублей на спасение экономики

Компания14:31

Bloomberg: Россия выделит почти $14 млрд на поддержку экономики из-за коронавируса

Коммерсантъ12:45

Bloomberg (США): на фоне растущего давления Путин планирует потратить на стимулирование экономики 14 миллиардов долларов (Bloomberg)

ИноСМИ12:31

Россия планирует потратить 14 млрд долларов на поддержку экономики

Profinance.ru11:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Политика

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Интерфакс 15:12
16
Музыка

Комик Александр Гудков снялся в образе фигуристки в новом клипе

Группа Cream Soda и команда YouTube-канала «Чикен Карри» во главе с комиком Александром Гудковым представили клип на песню «Плачу на техно», изданную группой «Хлеб» в 2017 году.
РБК 06:39
29
Экономика

Сроки сдачи налоговой отчетности продлеваются для томских предприятий

На три месяца переносится срок сдачи отчетности по всем прочим налоговым декларациям и расчеты по авансовым платежам, расчеты сумм НДФЛ, финансовой информации о клиентах-иностранных налогоплательщиках за 2019 год и ранее, а также заявления о проведении налогового мониторинга за 2021 год.
НИА-Томск 04:07
Происшествия

В Тульской области мужчина застрелил егеря

В пятницу, 10 апреля, в Тульской области мужчина застрелил егеря, после чего свёл счёты с жизнью.
7 новостей 15:04
18
Происшествия

Заключенные устроили бунт в Иркутской области

Заключенные колонии №15 Ангарска устроили бунт. Об этом сообщает ГУ ФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 14:02
1,1K
Общество

В Москве ограничили свободное передвижение 75% жителей

Около 75% жителей Москвы лишены возможности передвигаться по городу из-за введенного режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13:08
38
Общество

Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье

Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM 14:13
186
Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
41
Космос

Телескоп EHT замечает необычный джет со стороны черной дыры квазара

В ходе наблюдений, которые позволили получить первый в мире снимок черной дыры, ученые наблюдали еще более необычный объект.
AstroNews.ru 07 апреля в 14:15
3
Наука

Показано движение коронавируса в помещении при кашле

Финские ученые смоделировали момент кашля инфицированного коронавирусом человека.
Lenta.ru 12:21
5
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
3,7K
Общество

Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
144
Общество

Режим карантина на Кубани продлили до 18 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 18 апреля, но в муниципалитетах будет возобновлена работа ряда организаций.
ТАСС 11:58
578
Общество

В Турции ввели двухдневный запрет на выход из дома

Турецкие власти запретили жителям два дня выходить из дома из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 16:56
2
Общество

Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет

Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58
207
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
1,1K
Энергетика

ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти

В начале апреля президент Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими готова сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки.
Дождь вчера в 18:43
Спорт

В Италии продлили карантин до 3 мая

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что карантин, введенный на территории страны из-за пандемии коронавируса, продлен до 3 мая.
Советский спорт 15:58
Политика

Путин поручил усилить контроль за соблюдением карантина россиянами

Президент России Владимир Путин поручил МВД РФ и Росгвардии принять дополнительные меры по соблюдению карантина россиянами.
Накануне.Ru 03:22
426
Здоровье

Минздрав назвал соль средством для профилактики от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
ToDay News Ufa вчера в 13:23
286
Армия и оружие

Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы

В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru 01:25
14
Экономика

Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности

Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Коммерсантъ вчера в 15:35
79
Политика

Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус

Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости 17:00
Футбол

Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о слове, за которое штрафует игроков команды.
Спорт-Экспресс 10:57
Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек

На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.
Интерфакс 13:44
5
Наука

Люди поверили в ложные воспоминания других

Неспособность определить неправду не зависела от того, как подавался материал (аудио, видео без звука или и то, и другое), а также участникам не помогал и тот факт, что они знали, что воспоминание в действительности может быть ложным.
N+1 10:12
Общество

В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу

Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
37
Экономика

«Норникель» увеличит дивиденды акционерам почти на треть

Совет директоров «Норникеля» предложил выплатить акционерам дивиденды за 2019 года в размере 557,2 рубля за обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.
Forbes 07 апреля в 13:30
1
Общество

Скворцова предсказала срок пика эпидемии коронавируса в России

Как отметила Скворцова, снижение статистики заболеваемости коронавирусом займет такой же период, как и рост числа заболевших за сутки.
Что происходит 06:50
2,7K
Происшествия

Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург

Рейс SU275 авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Таиланда, которые не смогли вылететь по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в пятницу в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".
ТАСС 15:06
78
Как работают Яндекс.Новости?
Главное