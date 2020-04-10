Коронавирус
РБКBloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн
7 апреля Минфин сообщил, что возобновит аукционы ОФЗ, однако аукцион 8 апреля был признан несостоявшимся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен». На действующий сейчас план поддержки экономики правительство зарезервировало 1,4 трлн руб.
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с чего всё началось
Правительство России планирует резко нарастить меры стимулирования экономики, выделив около 1 трлн руб., что составляет примерно $13,5 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Коммерсантъ12:45
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Музыка
Комик Александр Гудков снялся в образе фигуристки в новом клипе
Группа Cream Soda и команда YouTube-канала «Чикен Карри» во главе с комиком Александром Гудковым представили клип на песню «Плачу на техно», изданную группой «Хлеб» в 2017 году.
РБК 06:39
Экономика
Сроки сдачи налоговой отчетности продлеваются для томских предприятий
На три месяца переносится срок сдачи отчетности по всем прочим налоговым декларациям и расчеты по авансовым платежам, расчеты сумм НДФЛ, финансовой информации о клиентах-иностранных налогоплательщиках за 2019 год и ранее, а также заявления о проведении налогового мониторинга за 2021 год.
НИА-Томск 04:07
Происшествия
В Тульской области мужчина застрелил егеря
В пятницу, 10 апреля, в Тульской области мужчина застрелил егеря, после чего свёл счёты с жизнью.
7 новостей 15:04
Происшествия
Заключенные устроили бунт в Иркутской области
Заключенные колонии №15 Ангарска устроили бунт. Об этом сообщает ГУ ФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 14:02
Общество
В Москве ограничили свободное передвижение 75% жителей
Около 75% жителей Москвы лишены возможности передвигаться по городу из-за введенного режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13:08
Общество
Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье
Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM 14:13
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Космос
Телескоп EHT замечает необычный джет со стороны черной дыры квазара
В ходе наблюдений, которые позволили получить первый в мире снимок черной дыры, ученые наблюдали еще более необычный объект.
AstroNews.ru 07 апреля в 14:15
Наука
Показано движение коронавируса в помещении при кашле
Финские ученые смоделировали момент кашля инфицированного коронавирусом человека.
Lenta.ru 12:21
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Общество
Режим карантина на Кубани продлили до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 18 апреля, но в муниципалитетах будет возобновлена работа ряда организаций.
ТАСС 11:58
Общество
В Турции ввели двухдневный запрет на выход из дома
Турецкие власти запретили жителям два дня выходить из дома из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 16:56
Общество
Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Энергетика
ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти
В начале апреля президент Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими готова сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки.
Дождь вчера в 18:43
Спорт
В Италии продлили карантин до 3 мая
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что карантин, введенный на территории страны из-за пандемии коронавируса, продлен до 3 мая.
Советский спорт 15:58
Политика
Путин поручил усилить контроль за соблюдением карантина россиянами
Президент России Владимир Путин поручил МВД РФ и Росгвардии принять дополнительные меры по соблюдению карантина россиянами.
Накануне.Ru 03:22
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
ToDay News Ufa вчера в 13:23
Армия и оружие
Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы
В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru 01:25
Экономика
Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности
Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Коммерсантъ вчера в 15:35
Политика
Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус
Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости 17:00
Футбол
Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков в «Рубине»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о слове, за которое штрафует игроков команды.
Спорт-Экспресс 10:57
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек
На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.
Интерфакс 13:44
Наука
Люди поверили в ложные воспоминания других
Неспособность определить неправду не зависела от того, как подавался материал (аудио, видео без звука или и то, и другое), а также участникам не помогал и тот факт, что они знали, что воспоминание в действительности может быть ложным.
N+1 10:12
Общество
В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
Экономика
«Норникель» увеличит дивиденды акционерам почти на треть
Совет директоров «Норникеля» предложил выплатить акционерам дивиденды за 2019 года в размере 557,2 рубля за обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.
Forbes 07 апреля в 13:30
Общество
Скворцова предсказала срок пика эпидемии коронавируса в России
Как отметила Скворцова, снижение статистики заболеваемости коронавирусом займет такой же период, как и рост числа заболевших за сутки.
Что происходит 06:50
Происшествия
Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург
Рейс SU275 авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Таиланда, которые не смогли вылететь по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в пятницу в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".
ТАСС 15:06