с чего всё началось

7 апреля Минфин сообщил, что возобновит аукционы ОФЗ, однако аукцион 8 апреля был признан несостоявшимся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен». На действующий сейчас план поддержки экономики правительство зарезервировало 1,4 трлн руб.

Bloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн

Музыка Комик Александр Гудков снялся в образе фигуристки в новом клипе Группа Cream Soda и команда YouTube-канала «Чикен Карри» во главе с комиком Александром Гудковым представили клип на песню «Плачу на техно», изданную группой «Хлеб» в 2017 году. 29

Экономика Сроки сдачи налоговой отчетности продлеваются для томских предприятий На три месяца переносится срок сдачи отчетности по всем прочим налоговым декларациям и расчеты по авансовым платежам, расчеты сумм НДФЛ, финансовой информации о клиентах-иностранных налогоплательщиках за 2019 год и ранее, а также заявления о проведении налогового мониторинга за 2021 год.

Происшествия В Тульской области мужчина застрелил егеря В пятницу, 10 апреля, в Тульской области мужчина застрелил егеря, после чего свёл счёты с жизнью. 18

Общество В Москве ограничили свободное передвижение 75% жителей Около 75% жителей Москвы лишены возможности передвигаться по городу из-за введенного режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. 38

Общество Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима. 186

Общество В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19. 41

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы. 3,7K

Общество Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). 144

Общество Режим карантина на Кубани продлили до 18 апреля Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 18 апреля, но в муниципалитетах будет возобновлена работа ряда организаций. 578

Общество Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. 207

Энергетика ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти В начале апреля президент Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими готова сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки.

Спорт В Италии продлили карантин до 3 мая Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что карантин, введенный на территории страны из-за пандемии коронавируса, продлен до 3 мая.

Политика Путин поручил усилить контроль за соблюдением карантина россиянами Президент России Владимир Путин поручил МВД РФ и Росгвардии принять дополнительные меры по соблюдению карантина россиянами. 426

Экономика Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка. 79

Политика Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Наука Люди поверили в ложные воспоминания других Неспособность определить неправду не зависела от того, как подавался материал (аудио, видео без звука или и то, и другое), а также участникам не помогал и тот факт, что они знали, что воспоминание в действительности может быть ложным.

Экономика «Норникель» увеличит дивиденды акционерам почти на треть Совет директоров «Норникеля» предложил выплатить акционерам дивиденды за 2019 года в размере 557,2 рубля за обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. 1