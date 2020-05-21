Армия и оружие

REGNUMREGNUMBloomberg узнал о переброске российских истребителей из Сирии в Ливию

По данным начальника службы безопасности правительства национального согласия Фатхи Баршагу, на которого ссылается издание, на восток с контролируемой Россией авиабазы Хмеймим в Сирии прилетели «по меньшей мере шесть МиГ-29 и два Су-24».
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