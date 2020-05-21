Армия и оружие
REGNUMBloomberg узнал о переброске российских истребителей из Сирии в Ливию
По данным начальника службы безопасности правительства национального согласия Фатхи Баршагу, на которого ссылается издание, на восток с контролируемой Россией авиабазы Хмеймим в Сирии прилетели «по меньшей мере шесть МиГ-29 и два Су-24».
Читать в источнике
Оценить188
Подробнее о событии
Показать все источники
В воздух поднялась авиация Хафтара: показано видео с подготовкой МиГ-23МЛД
Военное обозрениевчера в 23:25
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
Космос
Астронавтка НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon
Бывший астронавт НАСА Кэтрин Найберг сравнила посадку на космических кораблях «Союзе» и Crew Dragon.
Lenta.ru 12:49
Экономика
Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
Москва, 22 мая 2020, 20:30 — REGNUM Доля трат на еду из общего уровня расходов семей в России достигла рекордных показателей в апреле 2020 года.
REGNUM 13:30
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Общество
Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию
По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
Происшествия
Пятеро детей сутки пробыли с забитой до смерти матерью и вышли к соседям за едой
В Санкт-Петербурге пятеро детей почти сутки наблюдали, как их мать умирает после избиения сожителем.
Lenta.ru 13:20
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Происшествия
Таксист в Лондоне заразился коронавирусом после плевка пассажира
Лондон, 22 мая 2020, 21:27 — REGNUM Таксист скончался от последствий заболевания COVID-19, заразившись коронавирусом от пассажира в Лондоне.
REGNUM 14:27
Общество
Очаг заражения выявлен в одной из силовых структур Мурманска
В одной из силовых структур Мурманска выявлены заболевшие коронавирусом, сообщил оперативный штаб региона.
Деловое.ТВ 11:00
Общество
Вакцина от коронавируса МГУ вошла в перечень перспективных вакцин ВОЗ
"Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19", - заявили в университете.
Газета.Ru 12:53
Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане нашли выжившего
В авиакатастрофе, случившейся неподалеку от города Карачи в Пакистане, мог выжить банкир - президент Bank of Punjab Зафар Махмуд.
Уралинформбюро 10:13
Шоу-бизнес
Вскрылся тайный роман Прохора Шаляпина и Светланы Светличной
Десять лет назад Шаляпин был очень близок с звездой советского кинематографа Светланой Светличной.
Территория новостей 03:13
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
РИА Новости 11:38
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения в Ливии российского ЗРПК Панцирь
Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
МонаВиста 11:56
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru вчера в 23:53
Энергетика
Цены на нефть снова пошли на спад
Напомним, 20 мая сообщалось о росте цены на нефть в ходе торгов.
ИА Новороссия 02:55
Происшествия
В Дагестане в перестрелке с боевиками ранен спецназовец
Кавказ Пост 09:46
Политика
Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате
Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ) и расторгнуть договор аренды на ее использование с Украинской православной церковью (Московского патриархата).
Вести.Ru 11:38
Общество
Эксперты рассказали о правилах ухода за многоразовыми масками
Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
Известия 07:05
Экономика
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
Политика
Украина подала в международный суд иск против России
Украина подала иск против России в Международный арбитражный суд в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Известия 07:45
Общество
В Ростовской области откроют непродовольственные магазины
Ростов-на-Дону, 22 мая 2020, 20:36 — REGNUM В Ростовской области с 25 мая откроют магазины непродовольственных товаров.
REGNUM 13:36
Происшествия
На Украине тяжело ранили прокурора
Кривой Рог, Украина, 22 мая 2020, 14:05 — REGNUM В Кривом Роге тяжёлое ранение живота получил прокурор Алексей Пипка, сообщил 22 мая местный телеканал «Первый городской».
REGNUM 07:05
Здоровье
Собянин объявил о расширении плановой медпомощи в Москве
Сократившийся из-за эпидемии коронавируса объем плановой медицинской помощи в Москве будет расширен со следующей недели.
ТВ Центр 08:52
Здоровье
Мурашко: ситуация с коронавирусом в Дагестане начала стабилизироваться
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в Республике Дагестан за последнюю неделю начала стабилизироваться, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:31
Политика
В НАТО назвали условие для возвращения США к выполнению ДОН
В НАТО озвучили условие, по которому США вернутся к выполнению Договора по открытому небу.
Газета.Ru 12:57
Общество
Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама
Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза-байрама, сообщил глава города Салман Дадаев.
РИА Новости 11:19
Футбол
«Крылья Советов» могут принудительно лишить футболистов 40% зарплаты
«Крылья Советов» могут в одностороннем порядке сократить зарплату за апрель и май тех футболистов, которые не согласились на сокращение добровольно.
Спорт БИЗНЕС Online 13:54
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06