Энергетика
РБКBloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», сообщает Bloomberg. Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
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Комментарии
Происшествия
В Киеве избили главврача Института рака
По мнению главврача, нападение может быть связано с конфликтной ситуацией, существующей в Институте рака.
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирована Валентина Талызина
Народную артистку РСФСР Валентину Талызину госпитализировали в Москве.
Общество
На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевске Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.
Шоу-бизнес
Пелагея получила звание заслуженной артистки России
В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
Кино
12-летняя дочь Милы Йовович получила свою первую главную роль
12-летняя дочь Милы Йовович получила свою первую главную роль.
Общество
Премьер-министр Канады Трюдо с супругой помещены под карантин
СМИ Канады распространили сообщение, что 48-летний премьер-министр Джастин Трюдо и его супруга, бывшая телеведущая и фотомодель Софи Грегуар помещены под карантин.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Политика
Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин
Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
Финансы
Крымский банк пошел против рынка
В марте банк мог столкнуться с резким уходом вкладчиков и испытать проблемы с ликвидностью, предполагают участники рынка.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Музыка
Группа «Время и Стекло» объявила о распаде
Украинская поп-группа "Время и Стекло" в своем Instagram объявила об уходе со сцены.
Баскетбол
У Донована Митчелла выявлен коронавирус
Политика
В Казахстане отменен военный парад в честь 75-летия Победы
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, подписал распоряжение об отмене проведения в столице страны Нур-Султане военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Экономика
Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%
Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Латвии из-за коронавируса объявили чрезвычайное положение
Всего в республике зарегистрировано 16 случаев заболевания коронавирусом.
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек
Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
Космос
В Солнечной системе обнаружено более 100 новых малых планет
Экономика
Замглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам
Розничным инвесторам в условии волатильности на рынках следует сохранять трезвость ума и не реагировать на проходящие факторы.
Гаджеты
IPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
Будущий смартфон iPhone 12 получит инновационную 3D-камеру, которая предложит пользователям новые возможности.
Культура
Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева на Первом канале
Армия и оружие
Трамп возложил на Иран ответственность за атаку на базу в Ираке
Президент США Дональд Трамп возложил на Иран ответственность за атаку на базу Эт-Таджи в Ираке, где погибли трое человек, в том числе двое американских военных.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Энергетика
Трамп объяснил, почему он доволен снижением цен на нефть
Цены на нефть в мире в результате спора между Россией и Саудовской Аравией снизились до такого уровня, о котором можно только мечтать, заявил президент США Дональд Трамп 12 марта на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Белом доме.