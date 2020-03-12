Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», сообщает Bloomberg. Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

Политика Шнуров написал стих о «монархе» Путине Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.

Футбол УЕФА перенесет Евро-2020 на следующий год Цюрих, Швейцария, 12 марта 2020, 18:04 — REGNUM Согласно сообщениям авторитетного издания L'Equipe, УЕФА выйдет с официальным заявлением о переносе чемпионата Европы на следующий год.

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Общество Собянин посетил call-центр по вопросам распространения коронавируса Около 5-6 тысяч звонков ежесуточно поступает в call-центр столичного департамента здравоохранения по вопросам распространения коронавирусной инфекции, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения call-центра.

Спорт Клэбо сдался: Большунов выиграл Кубок мира благодаря коронавирусу Александр Большунов за два этапа до окончания лыжного сезона вошел в историю, принеся России первую в истории победу в общем зачете Кубка мира среди мужчин.

Общество Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом 63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.

Политика Горсовет Киева расторг договоры аренды с посольством России Киевский городской совет разорвал с посольством России договоры аренды земельных участков для строительства новых помещений диппредставительства, передаёт «Укринформ».

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Происшествия В коронавирусной больнице в Москве умер пациент Медик поставил мужчине диагноз ОРВИ, 11 марта заболевшему стало плохо, и его госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке, чтобы проверить на коронавирус.

Экономика Кудрин: Уровень бедности в России может вырасти Москва, 12 марта 2020, 17:52 — REGNUM Глава Счетной палат России Алексей Кудрин считает, что в 2020 году уровень бедности в Российской Федерации может вырасти.

Политика Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $33 Стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent падала на 9,1% и на 17:02 мск составляет $32,52 за баррель, следует из данных Интерконентальной биржи.

Общество ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.

Игры GTA 6 могут анонсировать 20 марта Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.